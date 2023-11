Vitória: ingressos para jogo da taça estão esgotados

O Vitória já prepara a "saideira" da Série B. Neste sábado (18), enfrenta o Sport no Barradão, às 17h, na última partida do rubro-negro em seu estádio no ano de 2023. A participação do campeão na competição nacional termina fora de casa, contra a Chapecoense, na próxima semana.



Apesar de não ter mais nenhum compromisso com a tabela, o jogo tem tudo para ser o mais especial do ano. Isso porque terá a entrega da taça de campeão da Série B para o Leão, diante de sua torcida. Por ser o último jogo como mandante, a CBF antecipou a entrega do troféu e das medalhas para o vencedor da competição.