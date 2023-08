Vitória já tem mais pontos em 21 rodadas que na Série B inteira de 2021

Giovanni Augusto em treino do Vitória: meia projeta título da Série B. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória faz uma de suas melhores campanhas na Série B de pontos corridos. Não à toa, soma um total de 12 rodadas na liderança, de 21 já finalizadas. O desempenho é tão bom que supera o que o time fez em toda a edição de 2021.



Naquele ano, o Leão lutou contra o rebaixamento do início ao fim. Terminou as 38 rodadas com 40 pontos, após oito vitórias, 16 empates e 14 derrotas. Com números tão fracos, a equipe acabou caindo para a terceira divisão.

Em 2023, o desempenho é completamente diferente. O rubro-negro chega à 22ª rodada como líder, com 41 pontos. Ou seja, uma pontuação melhor que há dois anos e aind com 17 partidas a menos.

Até aqui, são 13 vitórias, dois empates e seis derrotas. A efeito de comparação, após os 21 duelos iniciais de 2021, o Leão tinha 20 pontos, com três triunfos, 11 empates e sete revezes.

Um fator que pode explicar essa diferença brutal está no número de gols marcados. Afinal, o Vitória é o time com o melhor ataque da Série B atual: são 33 gols, média de 1,57 por jogo. Em 2021, a equipe terminou as 38 rodadas com um número inferior: 31 gols (0,82 por jogo).

A defesa de 2023 também tem números mais favoráveis, porém por uma pequena margem. São 17 gols sofridos em 21 jogos, o que dá uma média de 0,81. Em 2021, a média foi de 0,84, com 32 gols sofridos após 38 rodadas.

A atual campanha só fica atrás do desempenho de 2012, o melhor do Vitória na era de pontos corridos da Série B. Na ocasião, o Leão tinha 48 pontos a essa altura do campeonato.

O time perdeu o fôlego no segundo turno daquela edição. No fim, conquistou o acesso na 4ª posição, com 71 pontos (21 vitórias, oito empates e nove derrotas). Já para 2023, o plano do meia Giovanni Augusto é não só retornar à Série A, como conquistar um inédito troféu brasileiro.

"Hoje, o nosso principal foco é entrar para história do clube com um título nacional - e, consequentemente, o acesso vem. Até pelo fato de nossa equipe estar conseguindo demonstrar durante a competição que tem qualidade e competência para ir atrás desse tão sonhado objetivo. Acredito que temos totais condições de continuar mantendo esse nível de concentração e, se Deus quiser, levantar essa taça. Com certeza, vai ser um momento muito especial", projeta Giovanni Augusto.

A busca pelo cobiçado título ganhará um novo capítulo na segunda-feira (7), quando o Vitória visitará o Londrina. O jogo está marcado para começar às 20h, no estádio do Café, em Londrina (PR).

Campanhas do Vitória na era dos pontos corridos da Série B após 21 rodadas: