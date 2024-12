CHAPÉU NO RIVAL

Vitória muda de ideia e empresta Dudu para a Ponte Preta

Jogador tinha acerto para reforçar o Guarani, rival da Ponte Preta



Alan Pinheiro

Estadão

Publicado em 30 de dezembro de 2024 às 13:08

Dudu foi emprestado pelo Vitória para a Ponte Preta Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória emprestou o volante Dudu para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro pela Ponte Preta. Antes emprestado ao Novorizontino até o fim do Paulistão, o jogador já tinha um acerto com o Guarani para reforçar a equipe. No entanto, o rival do Bugre ultrapassou a negociação e acertou a contratação do volante, que já se encontra em Atibaia para a pré-temporada.

Dudu era um sonho antigo do presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin. Mesmo tendo vínculo com o Novorizontino, a Ponte Preta conseguiu costurar um acordo com o Vitória para tê-lo já em janeiro.

O volante se destacou no Vitória na campanha da conquista da Série B em 2023 e manteve a titularidade no início deste ano, mas acabou perdendo espaço após a chegada de Thiago Carpini. Junto a Rodrigo Andrade, os dois ainda sofreram agressões de torcedores pertencentes a uma das torcidas organizadas do Vitória durante o ano, episódio que marcou o fim da passagem de ambos no Leão.

Com a camisa rubro-negra, o jogador entrou em campo 43 vezes e contribuiu com uma assistência. Além do título da segunda divisão, Dudu foi peça importante na conquista do Campeonato Baiano, ganhado em cima do rival Bahia.