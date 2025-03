COM O PÉ ESQUERDO

Vitória perde para o Juventude fora de casa em estreia no Brasileirão

Leão sofre um gol em cada tempo e inicia caminhada na Série A com derrota por 2x0

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de março de 2025 às 20:34

Vitória foi derrotado pelo Juventude fora de casa Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A caminhada do Vitória no Campeonato Brasileiro 2025 começou com o pé esquerdo. Em seu primeiro ato na competição, o Leão saiu do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com a derrota por 2x0 para o Juventude, na noite deste sábado (29). Gabriel Taliari marcou os dois gols da equipe gaúcha, um em cada tempo, no resultado que deixa o rubro-negro ainda zerado na tabela da Série A. >

O time do técnico Thiago Carpini agora muda a chave e passa a pensar na Copa Sul-Americana. A equipe vermelha e preta vai estrear na competição continental na próxima quarta-feira (2), às 21h30, contra a Universidad Católica, no Barradão. Já o próximo compromisso pelo Brasileirão também será em casa, diante do Flamengo, no dia 6 (domingo), às 18h30.>

O jogo>

A principal novidade rubro-negra para a estreia no Brasileirão ficou no gol: Gabriel foi escolhido pelo técnico Thiago Carpini como titular, enquanto Lucas Arcanjo ficou como opção no banco. Pepê, que não havia atuado nas últimas duas partidas, retornou ao time. Já Léo Pereira e Erick, recém contratados, apareceram entre os reservas.>

O Vitória foi para o jogo com marcação alta, querendo dificultar a vida do adversário. E até estava funcionando nos primeiros minutos. Mas, quando a bola conseguiu passar, veio o gol do Juventude. O lance começou quando Abner conseguiu a ligação direta do campo de defesa para Gabriel Taliari. Neris perdeu equilíbrio e deixou o atacante livre para dominar, encher o pé e abrir o placar no Alfredo Jaconi, aos 7.>

O Papo por pouco não ampliava dois minutos depois, quando Jadson recebeu de Ênio e deu bonita devolução por elevação. O atacante pegou de primeira, chutou com pouco ângulo, e Gabriel defendeu com a perna.>

Depois de sofrer o baque, o Leão passou a valorizar a posse de bola, mas tinha dificuldade de criar chances claras de gol. Aos 18 minutos, Wellington Rato cobrou escanteio na pequena área, e Abner cortou. Após rebote, Neris cabeceou, mas saiu fraquinho e Marcão defendeu com segurança.>

Já o Juventude, mesmo com menos volume de jogo, era mais perigoso quando conseguia chegar. Quase ampliou aos 29, quando Gabriel Taliari driblou, arrancou em velocidade pelo meio e invadiu a área. Só que o camisa 19 caiu em disputa com Claudinho antes de conseguir finalizar. Torcedores e jogadores do time da casa reclamaram de toque e pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir.>

O Papo voltou a dar susto aos 42. Mandaca recebeu na esquerda, ganhou de Ronald - que ficou caído no chão - e cruzou rasteiro. Ênio se antecipa à marcação e finalizou, estufando as redes. Inicialmente, o árbitro deu o gol, mas anulou pela falta no volante rubro-negro na origem da jogada. Na sequência, Ênio ficou na cara do gol e exigiu boa defesa de Gabriel.>

O Vitória só assustou mesmo no primeiro tempo nos acréscimos. Janderson partiu em velocidade no contra-ataque e invadiu a área, mas bateu fraquinho, sem força, e o duelo foi para o intervalo com o 1x0 para o anfitrião.>

Para o segundo tempo, Carpini promoveu três mudanças de uma vez, incluindo as estreias de Léo Pereira e Erick nos lugares de Gustavo Mosquito e Ronald, respectivamente. Além deles, Zé Marcos foi escolhido como o substituto de Neris. Logo de cara, o rubro-negro teve uma ótima chance, quando Jamerson recebeu de Léo Pereira, encheu o pé e bateu, exigindo boa defesa de Marcão.>

Porém, em uma repetição da etapa inicial, foi o Juventude quem balançou as redes nos minutos iniciais, e de novo com Gabriel Taliari. Aos 5 minutos, Batalla avançou pela direita e foi desarmado por Jamerson. Só que Taliari ficou com a sobra e bateu. A bola ainda desviou em Lucas Halter até entrar no fundo da rede de Gabriel, que nada pôde fazer.>

O Vitória até teve algumas chances de descontar, mas faltou a efetividade. Aos 31, Petterson recuou mal, e bola ficou com Fabri. Mas ele chutou mal e mandou torto, longe do gol. Logo depois, Willian Oliveira recebeu de Léo Pereira e arriscou bomba de fora da área, só que foi muito por cima do gol de Marcão. Já aos 45, Fabri recebeu de Claudinho na entrada da pequena área, girou e finalizou para fora, desperdiçando chance clara. No fim, o 2x0 para o Juventude persistiu até o fim.>

FICHA TÉCNICA>

Juventude 2x0 Vitória - 1ª rodada do Campeonato Brasileiro>

Juventude: Marcão, Ewerthon (Reginaldo), Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel (Felipinho); Daniel Giraldo, Jadson, Mandaca, Emerson Batalla (Vitor Pernambuco), Ênio (Petterson) e Gabriel Taliari (Garcez). Técnico: Fabio Matias.>

Vitória: Gabriel, Claudinho, Lucas Halter, Neris (Zé Marcos) e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald (Erick) e Pepê (Fabri); Wellington Rato (Willian Oliveira), Gustavo Mosquito (Léo Pereira) e Janderson. Técnico: Thiago Carpini.>

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)>

Gols: Gabriel Taliari, aos 7 minutos do primeiro tempo e aos 5 minutos do segundo tempo;>

Cartão amarelo: Jadson, Ênio e Batalla, do Juventude; Ronald, Neris, Lucas Halter e Ricardo Ryller, do Vitória>

Arbitragem: Paulo César Zanovelli da Silva (MG), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG).>