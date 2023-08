Vitória pode ter seis reforços para jogo contra o Atlético-GO

Zagueiro Camutanga volta a ficar à disposição do Vitória após cumprir suspensão. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Líder da Série B do Brasileiro, o Vitória jogará reforçado contra o Atlético-GO na 25ª rodada. A bola rola no domingo (27), às 18h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Seis atletas que não participaram da vitória por 2x0 contra o Botafogo-SP na última sexta-feira (18) estarão à disposição do técnico Léo Condé.



Os zagueiros Camutanga e Yan Souto, os volantes Dudu e Jhonny Lucas, bem como o atacante Wellington Nem cumpriram suspensão e podem ser aproveitados novamente.

Quem também deve estar apto é o atacante Osvaldo. Garçom do time na temporada, com oito assistências, ele ficou fora das últimas cinco partidas para tratar de uma lesão na coxa. A previsão do clube é que ele seja reintegrado ao elenco nesta segunda-feira (21).

Quem segue fora é o volante Rodrigo Andrade. Ele segue fazendo tratamento e atividades controladas na fisioterapia para tratar uma lesão na panturrilha. O meia Giovanni Augusto também é baixa, após fraturar a costela. Ele se recupera em casa após deixar o hospital e será reavaliado na quinta-feira (24) pelos médicos para então iniciar o tratamento na Toca do Leão.

No primeiro turno, o Vitória perdeu para o Atlético-GO, por 3x2, no Barradão, na 6ª rodada. O jogo marcou a primeira derrota do rubro-negro na competição. Com 47 pontos, o Vitória não corre o risco de deixar o G4 mesmo em caso de novo tropeço diante da equipe goiana, pois tem seis pontos a mais que o primeiro time fora do grupo de acesso, o Criciúma, 5º colocado, com 41 pontos.

Se empatar com o Atlético-GO, o Leão também mantém a liderança, mesmo em caso de vitória do Sport contra o Ituano. A equipe pernambucana é a vice-líder e tem 45 pontos, porém dois triunfos a menos. Novorizontino e Vila Nova, na 3ª e 4ª colocações, respectivamente, somam 42 pontos cada e fecham o G4.