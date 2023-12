Vitória renova contrato com Léo Condé para a temporada 2024

Léo Condé exibe taça de campeão da Série B do Brasileiro 2023. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Único técnico campeão nacional da história do Vitória, Léo Condé seguirá no comando do time em 2024. Treinador e clube chegaram a um acordo e renovaram contrato por mais uma temporada. Depois de erguer a taça da Série B e reconduzir o rubro-negro à Série A do Brasileiro, o técnico de 45 anos vai ter a oportunidade de disputar a elite do futebol nacional primeira vez na carreira.



Léo Condé foi contratado pelo Vitória em fevereiro deste ano para substituir João Burse, técnico com o qual o Vitória conquistou o acesso à Série B no ano passado.

Quando ele chegou à Toca do Leão, o elenco já estava formado, mas o time não rendia o desejado. Depois de assumir, Condé lamentou as eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

O começo do técnico à frente do rubro-negro foi desanimador, já que só conseguiu a primeira vitória após oito jogos à frente do rubro-negro, em 8 de março, contra o Ceará, no regional.

No entanto, durante a intertemporada forçada de 40 dias antes do início do Campeonato Brasileiro, Léo Condé ajudou a reformular o elenco, ajustou o time e o conduziu a uma campanha colossal na Série B. No total, Léo Condé esteve à frente do Vitória em 46 jogos, sendo 23 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. O aproveitamento é de 57%.

Em 2024, ele terá sob seu comando a base do elenco que conquistou o título da segunda divisão. Jogadores de destaque como o goleiro Lucas Arcanjo, os zagueiros Wagner Leonardo e Camutanga, o lateral direito Zeca, e os atacantes Osvaldo, Yuri Castilho e Léo Gamalho estão garantidos na Toca no ano que vem.

Léo Condé terá o desafio de treinar o Vitória desde o começo da temporada para quatro competições. O clube tem o objetivo de chegar às finais do Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, se classificar ao menos até a quarta fase da Copa do Brasil e conseguir vaga para a Sul-Americana na Série A do Brasileiro.