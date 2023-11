Vitória renova contrato com Osvaldo por mais uma temporada

Com nove assistências, Osvaldo é o garçom da Série B do Brasileiro 2023. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Maior garçom da Série B do Brasileiro, com nove assistências, Osvaldo continuará servindo o Vitória em 2024. Clube e atleta chegaram a um acordo para renovar o contrato por mais uma temporada.



A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Pedro Sento Sé e confirmada pelo CORREIO. O anúncio oficial ocorrerá após os papéis serem assinados pelas partes.



Titular absoluto do Vitória, Osvaldo foi peça fundamental este ano na conquista do acesso e do primeiro título nacional da história do clube. O atacante de 36 anos foi um dos pilares do time dentro e fora de campo.

Além das nove assistências, ele também anotou cinco gols, que fizeram dele o vice-artilheiro do Leão no campeonato, ao lado do zagueiro Wagner Leonardo. Só foram superados pelo centroavante Léo Gamalho, que balançou a rede 10 vezes.

Osvaldo também foi um dos jogadores mais regulares do elenco. Ele jogou 31 das 38 rodadas da Série B, 29 delas como titular, e não levou nenhum cartão. No total, foram 50 partidas com a camisa vermelha e preta na temporada, incluindo Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

O atacante é o segundo dos cinco jogadores do atual elenco rubro-negro a renovar contrato após o fim da Série B. Antes dele, o zagueiro Camutanga já havia acertado a permanência por mais um ano na Toca do Leão. A negociação também aguarda apenas os trâmites burocráticos para ser finalizada.