Vitória se despede da Série B com derrota para a Chape

Welder marcou o primeiro gol do confronto. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

22 vitórias, seis empates e dez derrotas em 38 jogos, com 72 pontos conquistados. Foi dessa forma que o Vitória conquistou o sonhado retorno à primeira divisão em 2023. Neste sábado (25), encerrou sua participação na Série B com uma derrota para a Chapecoense por 3x1, resultado que fica em segundo plano diante da festa pela campanha. Welder abriu o placar para o Leão, mas Marcinho, Kayke e Bruno Nazário viraram para o time da casa, na Arena Condá, em Chapecó.

Mesmo atuando com um time quase todo reserva, o Leão até saiu na frente, mas não resistiu à força da equipe da casa, que atuava com força máxima em busca de escapar do rebaixamento. O Vitória fecha a campanha do título e sobe para a Série A junto com o Criciúma, que conseguiu o acesso de maneira antecipada, além de Juventude e Atlético-GO, que fecharam o grupo dos quatro primeiros com os resultados dessa rodada.

Por outro lado, a Chape conseguiu evitar o rebaixamento para a Série C nesta última rodada, e o Z-4 terminou com ABC, Londrina, Tombense e Sampaio Corrêa.

O jogo

O torcedor do Vitória viu um time bastante modificado nesta última rodada. Apenas o volante Dudu, o meia-atacante Matheusinho e o centroavante Welder foram titulares na partida contra o Sport, que marcou a entrega das faixas e do troféu de campeão da Série B. Do outro lado, a Chapecoense jogava em casa para buscar a fuga do rebaixamento para a Série C, precisando fazer a sua parte e contar com o tropeço de seus adversários.

Com a bola rolando, o jogo teve um início equilibrado, com as duas equipes tentando construir jogadas de ataque, mas com certa dificuldade na conclusão. A primeira chance mais real de gol aconteceu aos 17 minutos, quando Giovanni Pavani apareceu livre na área do Vitória, mas cabeceou torto. A equipe da casa tinha mais a posse de bola, mas não conseguia furar o bloqueio rubro-negro.

Por outro lado, o Vitória arriscava principalmente com chutes de fora da área, mas sem levar perigo. Matheusinho tentou duas vezes e passou longe da meta. Na terceira oportunidade, recebeu a bola e enxergou Welder na área. O camisa dez cruzou de maneira precisa para o herói do acesso cabecear com estilo e abrir o placar para o Leão aos 26 minutos.

A vantagem rubro-negra, no entanto, durou apenas oito minutos. A Chape descolou contra-ataque e o meia Marcinho não teve dificuldade em abrir espaço e chutar para o gol. Com ajuda da trave, o jogador venceu Thiago Rodrigues e empatou o jogo. O time catarinense cresceu depois de marcar e passou a fazer grande pressão no campeão da Série B. Em dois chutes fora da área, Douglas Borel obrigou Thiago a fazer uma grande defesa e, logo depois, Bruno Nazário acertou a trave. Naquele momento, a virada tiraria o time Condá do Z-4.

Com o cenário dos outros jogos totalmente favorável ao time da casa, o Vitória continuou sofrendo pressão no início do segundo tempo. E a força ofensiva surtiu efeito: aos 14 minutos da segunda etapa, o atacante Kayke bateu cruzado e virou o placar. Sete minutos depois, Bruno Nazário fez um belo gol em cobrança de falta, para ampliar para a Chape.

O jogo em clima de formalidade para o Leão ainda reservou momentos especiais para alguns protagonistas do acesso em 2022, da Série C para a B. O volante Dionísio fez uma cirurgia para tratar uma lesão no ligamento cruzado anterior e ficou de fora da temporada inteira, mas recuperado, celebrou a volta aos gramados nos minutos finais de partida. Quem também entrou e participou do final de campanha de título foi o goleiro Dalton, peça fundamental na arrancada rubro-negra durante o ano passado.

