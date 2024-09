BRASILEIRÃO

Vitória sofre fora de casa e é derrotado pelo Internacional

Rubro-Negro perdeu jogo por 3 a 1 no Rio Grande do Sul

Wendel de Novais

Publicado em 29 de setembro de 2024 às 20:50

Vitória até tentou no segundo tempo, mas não conseguiu superar o Internacional Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

Não foi na noite deste domingo (29) que o Vitória emplacou três triunfos consecutivos pela primeira vez no Brasileirão. Fora de casa, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Internacional por 3 a 1. Os gols da partidas foram marcados por Alan Patrick e Wesley - duas veres - pelo lado gaúcho, e por Wagner Leonardo do lado baiano.

Com o resultado, o Vitória perdeu também a oportunidade de ampliar a distância para a zona de rebaixamento em uma rodada em que seus perseguidores mais próximos foram derrotados. No outro lado, além de pôr fim em uma sequência positiva do Leão, o Colorado chegou ao oitavo jogo seguido sem perder, entrando de vez na briga por uma vaga na Libertadores de 2025.

Na sequência do campeonato, o Vitória vai tentar se recuperar encarando o Atlético Mineiro fora de casa no próximo sábado (5), às 16h30. O Internacional, por sua vez, vai visitar o Corinthians também no sábado, às 19h, para tentar manter a boa fase.

O jogo

Mesmo encarando o Internacional fora de casa, o Vitória manteve a formação com dois volantes que rendeu triunfos contra Atlético Goianiense e Juventude nas duas últimas rodadas. A postura para início do jogo, no entanto, foi alterada. O time baiano se postou defensivamente e alternou entre pressões altas e médias, esperando a oportunidade de sair em velocidade para surpreender os gaúchos.

O Leão da Barra entrou ajustado na marcação, com o sistema defensivo organizado e muita atenção dos homens de trás. Restou ao Internacional ameaçar na bola parada. Aos 15 minutos, depois de cobrança de escanteio, Fernando subiu livre para cabecear com força. Para sorte do Rubro-Negro, porém, a bola carimbou o travessão do goleiro Lucas Arcanjo, que saiu mal do gol no lance.

A partida seguiu sem grandes chances de gol, mas, aos poucos, os donos da casa começaram a encontrar espaços na defesa do Vitória. Para alívio do torcedor rubro-negro, em todas as oportunidades os atacantes do adversário falhavam no último passe ou na finalização, ainda que de cara para a meta de Lucas Arcanjo. Em outras jogadas, Neris e Wagner Leonardo eram essenciais para afastar o perigo.

O jogo seguiu morno, com erros do Internacional em momentos decisivos e o Vitória sem efetividade nas saídas ao ataque. A partida se encaminhava para o 0 a 0 no primeiro tempo até Carlos Eduardo cometer um pênalti bobo em Bruno Gomes na entrada da grande área do Leão. Na cobrança, Alan Patrick bateu rasteiro no meio do gol para tirar Lucas Arcanjo do lance e abrir o placar no Beira-Rio.

Na volta para a segunda etapa, o torcedor que esperava uma reação do Vitória se frustrou logo aos 5 minutos. A defesa do Leão, que esteve organizada no primeiro tempo, vacilou e deixou Wesley invadir a área como quis e tocar para o gol na saída do goleiro Lucas Arcanjo. O segundo tento do Colorado pôs a lei do ex em prática no jogo, já que Wesley teve passagem pelo Rubro-Negro.

Enganou-se, porém, quem achou que a partida estava decidida no início da etapa inicial. Aos 12 minutos, em cobrança de falta, Lucas Esteves encontrou Wagner Leonardo na área. O xerife do Leão subiu com autoridade para cabecear e diminuir o placar. O gol animou o time baiano que, dois minutos depois, criou outra chance clara. Matheusinho recebeu sozinhos dentro da área após jogada pela esquerda, mas bateu no meio para defesa de Rochet.

Aos 20 minutos, mais uma chance clara para o Leão. Em jogada pela esquerda, Matheusinho fez um cruzamento na medida para Alerrandro que, sozinho, errou o cabeceio e perdeu o gol. Aos 23 minutos, Alerrandro se redimiu e, depois de jogada bem trabalhada, serviu bem Everaldo na entrada da área do Internacional. O atacante bateu forte, mas Rochet pulou para salvar o gol no canto direito.

Com o passar do tempo, o Vitória emplacou mais pressão contra os gaúchos, que se postaram para sair no contra-ataque. O time baiano até tentou, mas não conseguiu ser criativo. Já aos 46 do segundo tempo, o Rubro-Negro foi castigado com o terceiro gol do adversário em uma jogada dentro da área de Lucas Arcanjo. Aos trancos e barrancos, a bola chegou para Alan Patrick, que só rolou para Wesley colocar números finais na partida.

Ficha Técnica

Internacional 3 X 1 Vitória - Brasileirão (28° rodada)

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Clayton, Vitão e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia (Bruno Tabata), Gabriel Carvalho (Bruno Henrique) e Alan Patrick; Wesley (Gustavo Prado) e Valencia (Alario). Técnico: Roger Machado.

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Machado (Willian Oliveira) e Matheusinho; Mosquito (Zé Hugo), Carlos Eduardo (Everaldo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Local: Estádio Beira-Rio

Gols: Alan Patrick, aos 48 minutos do primeiro tempo, e Wesley, aos 5 e aos 46 minutos do segundo tempo para o Internacional; Wagner Leonardo, aos 12 minutos do segundo tempo, para o Vitória.

Cartão Amarelo: Machado pelo Vitória; Fernando, Thiago Maia e Enner Valencia pelo Internacional;

Arbitragem: Wagner Do Nascimento Magalhães, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves De Lima Filho (Trio do Rio de Janeiro)