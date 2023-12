Vitória tem conversas avançadas com atacante e lateral-esquerdo

Caio Dantas e Patric Calmon estão na mira do Vitória. Crédito: Roberto Correa/VNFC e AssCom Dourado

De volta à elite do futebol nacional após conquistar o título da Série B, o Vitória segue buscando reforços para a temporada 2024. Além das negociações com o volante Willian Oliveira, ex-Goiás, o Leão já tem conversas avançadas com outros dois jogadores: o atacante Caio Dantas e o lateral-esquerdo Patric Calmon. A diretoria rubro-negra, porém, aguarda a aprovação do orçamento, no dia 18 de dezembro, para confirmar qualquer contratação.

As informações sobre os atletas foram publicadas inicialmente pela Rádio BandNews e canal Canto Rubro-Negro, respectivamente, e confirmadas pelo CORREIO. O Vitória projeta um orçamento de R$ 218 milhões para o retorno à Série A após cinco anos. Em 2024, além da primeira divisão do Brasileirão, o time ainda disputará o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

Caio Dantas recentemente se despediu do Vila Nova, após ser um dos destaques da equipe durante a Série B. O atacante de 30 anos marcou dez gols e deu duas assistências em 32 jogos na competição. O clube goiano tentou renovar com o jogador, que estava emprestado pelo Água Santa, de São Paulo, mas não houve acordo.

O jogador também chamou a atenção durante a Segundona de 2020, quando terminou como artilheiro do torneio, com 17 gols pelo Sampaio Corrêa. Vale citar que, na época, Caio Dantas era comandado pelo técnico Léo Condé, hoje à frente do Vitória. Ele ainda acumula passagens por outros clubes, como Botafogo-SP, Cuiabá, Criciúma e Náutico.

Já Patric Calmon tem 29 anos e defendeu o Cuiabá em 15 jogos na Série A, sendo apenas cinco como titular. Com poucas chances em campo, PK, como é conhecido, quase se transferiu para o Vitória em julho. A negociação chegou a estar fechada, mas esbarrou no regulamento da CBF. Isso porque o lateral já havia participado da Copa do Brasil pelo Ypiranga-RS e jogou o Brasileirão pelo Dourado. Dessa forma, ele não poderia atuar por um terceiro time diferente em torneios nacionais no mesmo ano.