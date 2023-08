Vitória tem liderança garantida na próxima rodada da Série B; saiba o que precisa acontecer para o rubro-negro aumentar vantagem no G4

Elenco do Vitória conquistou posição confortável no G4 da Série B. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Independentemente do que ocorrer na 26ª rodada da Série B do Brasileiro, o Vitória não deixará o topo da tabela de classificação do campeonato. Com 48 pontos, o Leão tem a liderança assegurada pelo menos até os próximos 10 dias. Diante de sua torcida, o rubro-negro enfrenta o Mirassol, sexta-feira (1º), às 19h15, no Barradão, com o objetivo de ampliar a vantagem perante os adversários, mas não será ultrapassado mesmo em caso de tropeço.



O único time que pode alcançar a pontuação do Vitória na rodada que está por vir é o Sport, vice-líder e dono de 45 pontos. No entanto, como tem menos triunfos que o time baiano (15 contra 13), não consegue ultrapassá-lo, mesmo que vença o Botafogo-SP, no confronto de domingo (3), às 18h, no estádio Santa Cruz.

O Vitória tem a chance de se isolar ainda mais na liderança se fizer o dever de casa diante do Mirassol e contar com tropeços dos rivais do G4. O Criciúma é o 3º colocado, com 44 pontos, e visita o Ceará, sábado (2), às 17h, no Castelão. O Juventude está na 4ª posição, com 43 pontos, e recebe a Chapecoense, na quinta-feira (31), às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi.

O time comandado pelo técnico Léo Condé também tem a chance de ampliar a diferença de pontuação para o primeiro time fora do G4. Atualmente, o Vitória está seis pontos à frente do Novorizontino, 5º colocado, com 42 pontos. A equipe paulista joga na noite desta quarta-feira (30), às 19h, contra o Ituano, no estádio Jorge Ismael de Biasi.

Nesse recorte de distância para quem está fora do grupo de acesso, o Vitória também precisa olhar para outros dois times, o Vila Nova, na 6ª posição, com os mesmos 42 pontos, e o Guarani, na 7ª, com 41. A equipe goiana recebe o CRB, domingo, às 15h45, no estádio OBA. A paulista também joga em casa, contra a Ponte Preta, sábado, às 18h, no Brinco de Ouro.

Num cenário em que esses três times perdem seus jogos e o Vitória vence o dele, a diferença de seis pontos para o primeiro rival fora do G4 pularia para ainda mais confortáveis nove pontos.

“Temos que focar na gente, esquecer dos adversários e fazer nossa parte”, prega o zagueiro João Victor, que será titular contra o Mirassol no lugar de Camutanga, que está suspenso.

A projeção do Vitória no campeonato é tão boa que os estudiosos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indicam que o rubro-negro tem 89.3% de probabilidade de conquistar o acesso à Série A. A chance de ser campeão é de 48.9%.

“Vamos jogo a jogo. Primeiro a gente pensa no acesso. Ao chegar no final vamos ver se dá para ser campeão. Mas temos o pensamento, sim, de ser campeão”, afirmou João Victor.

Apesar de manter os pés no chão, o defensor de 25 anos não esconde a vontade de erguer a primeira taça da carreira.