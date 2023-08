Vitória terá todos os zagueiros à disposição contra o Atlético-GO

Zagueiro Yan Souto está a disposição do Vitória após cumprir suspensão. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Wagner Leonardo, Camutanga, Yan Souto, João Victor e Marco Antônio. O Vitória tem todos os zagueiros do elenco à disposição para o jogo contra o Atlético-GO, domingo (27), às 18h, no estádio Antônio Accioly. Suspensos, Camutanga e Yan Souto não enfrentaram o Botafogo-SP, na rodada passada da Série B do Brasileiro.



Wagner Leonardo, Camutanga e Yan Souto se firmaram como trio de defesa titular do Vitória na competição. O esquema tático com três zagueiros vinha sendo adotado pelo técnico Léo Condé até a 22ª rodada, quando o Leão perdeu para o Londrina, por 2x0.

No jogo seguinte, o rubro-negro venceu o Ceará por 1x0 já com o sistema modificado. Os três zagueiros permaneceram em campo, mas Yan Souto atuou improvisado na lateral direita e o titular da posição, Zeca, ficou como opção no banco.

O esquema com dois zagueiros foi mantido na última rodada da Série B, sexta-feira passada, quando o Vitória venceu o Botafogo-SP por 2x0. Com Yan Souto suspenso, Zeca reassumiu a lateral direita e João Victor substituiu Camutanga.

Apesar de ser zagueiro de origem, Marco Antônio vem sendo aproveitado pelo técnico Léo Condé ao longo da temporada como primeiro volante. O prata da casa de 22 anos foi utilizado pela primeira vez após a fratura na mão no decorrer da última partida, contra o Botafogo-SP.