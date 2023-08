Vitória visita Londrina para retomar liderança da Série B

Vitória pode chegar aos 44 pontos e se manter na liderança da Série B. Crédito: EC Vitória/Divulgação

O Vitória tem a chance de alcançar sua melhor marca de invencibilidade nesta Série B. Diante do Londrina, às 20h desta segunda-feira (7), no Estádio do Café, o rubro-negro pode chegar ao sexto jogo seguido sem derrota e superar a sequência que emendou no começo do campeonato, quando ficou as cinco primeiras partidas sem perder. Há outra razão mais especial em jogo: caso vença, o Leão pode abrir até sete pontos para o primeiro time fora do G4. Isso se Juventude x Vila Nova terminar empatado.

O Vitória tem 41 pontos e, neste momento, precisa ganhar para recuperar a liderança perdida para o Sport, que já jogou na rodada e venceu o Novorizontino por 1x0, na Ilha do Retiro.

O Sport foi a 44 pontos, mas o rubro-negro baiano levará vantagem em cima do pernambucano no desempate, pelo número de vitórias, se vencer. Quanto ao quinto colocado, atualmente é o Guarani, que também já jogou na rodada e tem 37 pontos. Juventude, com 36, e Vila Nova, com 35, se enfrentam em Caxias do Sul (RS), hoje, na briga pela posição à porta do G4.

O Vitória terá uma mudança importante na escalação. O atacante Léo Gamalho está suspenso e dará lugar ao recém-chegado Iury Castilho. Ele estreou com o gol salvador no empate diante da Ponte Preta e ganhará a primeira oportunidade como titular.

“Iury foi uma contratação que o clube conseguiu de última hora. Estava na Série A do Brasileiro. É um atacante de muita movimentação, pode ser centroavante e fazer o lado de campo. Nesse momento, naturalmente, ele é o substituto do Léo”, afirmou o treinador em entrevista coletiva ao longo da semana passada. Iury Castilho estava no Cuiabá.

Outra aquisição de Série A na última janela de transferências é o também atacante Mateus Gonçalves, que veio do América-MG e se firmou no time desde que chegou.

“Eu tive muito respaldo aqui no Vitória, né? Me deram confiança, desde a presidência até a comissão técnica, então estou tentando aproveitar da melhor maneira para ajudar meus companheiros. Posso considerar esse um momento muito bom na minha carreira, eu acho que todo jogador precisa estar confiante, estar feliz, e eu acho que é um dos aspectos para isso estar acontecendo. É um excelente momento”, afirmou o atacante.

Formação tática

Mateus Gonçalves foi questionado também sobre as variações táticas adotadas por Léo Condé no time no decorrer do campeonato. O Vitória começou a Série B no 4-3-3, depois passou a jogar com três zagueiros.

"Cada jogo é uma história. Porém, a estratégia que nós estamos adotando com a nossa linha de cinco vem dando certo e com certeza o Giovanni Augusto é um jogador que agrega muito. É um jogador muito experiente e técnico. Quando ele entra e fica preenchendo o meio-campo, a gente muda um pouco a formação tática. Ele contribui muito para a gente começar a ter um pouco mais do mano a mano, ter mais jogadas individuais pelo lado do campo. Mas como eu falei, cada jogo tem uma história e depende muito da formação tática”, comentou.

O atacante destaca que, apesar do momento ruim do adversário, espera um confronto difícil no Paraná. “A expectativa é boa, porém nesse segundo turno o campeonato fica muito difícil, então cada jogo tem uma história, a gente não pode simplesmente se apoiar nas estatísticas. Eu acho que tem que trabalhar bastante, vai ser um jogo super difícil. A tabela às vezes engana um pouco, então a gente tem que continuar com com o pé no chão, passo a passo, porque podemos esperar um Londrina motivado, bem preparado para tentar sair dessa situação".