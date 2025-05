CAMPEONATO BRASILEIRO

Vitória visita o Ceará com missão de acabar com o jejum fora de casa

Leão enfrenta o Vovô neste sábado (3), no estádio Presidente Vargas, pela 7ª rodada da Série A

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de maio de 2025 às 05:00

Matheuzinho em treino do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória está em um momento invicto no Campeonato Brasileiro, há quatro jogos sem perder. Mas ainda não engrenou exatamente na competição, e precisa começar a converter os empates em resultados positivos para subir posições. Com essa missão em mente, o rubro-negro terá pela frente mais um clássico nordestino contra o Ceará. A bola vai rolar neste sábado (3), a partir das 18h30 (de Brasília), no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. >

Até aqui, o cenário na tabela não é dos melhores. O Leão entra na 7ª rodada à beira da zona de rebaixamento, na 16ª colocação, com seis pontos. Depois de perder as duas primeiras partidas, para Juventude e Flamengo, acumulou três empates (Atlético-MG, Fluminense e Grêmio) e uma vitória, sobre o Fortaleza. Além disso, durante a sequência de invencibilidade no Brasileirão, a equipe sofreu uma derrota em outro torneio: para o Cerro Largo, pela Sul-Americana.>

Se o Vitória quiser conquistar seu segundo triunfo na Série A neste fim de semana, será preciso acabar com um jejum incômodo: são dois meses sem ganhar como visitante. A última vez que conseguiu sair com um resultado positivo fora de casa foi na goleada sobre o Atlético de Alagoinhas, em 1º de março, pela semifinal do Campeonato Baiano. Desde então, a equipe do técnico Thiago Carpini somou quatro empates e duas derrotas em partidas longe do Barradão.>

A boa notícia é que, pela primeira vez na temporada, o rubro-negro teve uma semana livre para treinos. Além disso, chega mais descansado ao confronto que o Ceará, que entrou em campo no meio de semana para enfrentar o Palmeiras, pela Copa do Brasil. O Vovô perdeu a partida por 1x0, marcando o fim da invencibilidade de 21 jogos como mandante.>

Um ponto de destaque do duelo é o reencontro entre o Vitória e o técnico Léo Condé, que escreveu seu nome na história rubro-negra ao conquistar o primeiro título nacional do clube, a Série B de 2023. Ele enfrentará o Leão pela primeira vez desde sua saída, em junho de 2024.>

Para o duelo contra o Ceará, Carpini terá dois desfalques de última hora: o zagueiro Zé Marcos, com problema muscular, e o volante Pepê, com entorse. Ambos foram vetados da partida e já iniciaram tratamento. Além deles, o Leão não terá à disposição o atacante Carlos Eduardo, o atacante Renato Kayzer e o volante Willian Oliveira, todos no departamento médico.>