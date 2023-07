Vitória x Chapecoense: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

O Vitória é o time que mais passou a atual edição da Série B na liderança. Foram 10 rodadas no topo, de 18 já encerradas. Nesta segunda-feira (24), o Leão tem a chance de se tornar o 'campeão' simbólico do primeiro turno. Para isso, irá receber a Chapecoense no Barradão. O rival está na zona de rebaixamento, na 17ª posição. Confira informações sobre a partida: Transmissão: Vitória x Chapecoense terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. A partida começa às 19h.

O árbitro da partida será Marcelo de Lima Henrique, do Ceará. Ele vai ser auxiliado por Renan Aguiar da Costa, também do Ceará, e Luís Carlos de Franca Costa, do Rio Grande do Norte. Rodrigo Carvalhaes de Miranda, do Rio de Janeiro, ficará no comando do VAR.