BRASILEIRÃO

Vitória x Juventude: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Ainda na briga contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vitória teve uma importante conquista ao superar o Atlético-GO. De volta à Salvador, o rubro-negro vai contar com a força do Barradão para enfrentar o Juventude no sábado (21), em jogo válido pela 27ª rodada da competição.

O Vitória vai entrar no campo do Barradão na 17ª colocação, enquanto o adversário começa a rodada na lanterna do Brasileirão, com 32 pontos conquistados em 26 partidas. O técnico Thiago Carpini não vai contar com o goleiro Lucas Arcanjo e o centroavante Alerrandro, suspensos pelo terceiro amarelo. Além da dupla, o atacante Osvaldo passa por tratamento após ser internado com um quadro de tromboembolia pulmonar. Confira informações sobre a partida.