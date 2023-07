Vitória x Novorizontino: venda de ingressos começa nesta quinta

Os ingressos para o jogo do Vitória contra o Novorizontino, pela 17ª rodada da Série B, vão começar a ser vendidos para o público geral na próxima quinta-feira (13), pela internet. Já a venda física será iniciada no dia seguinte, a partir das 10h, em quatro lojas. As entradas custam entre R$ 32 e R$ 120.



A partida está marcada para o domingo (16), às 18h, no Barradão. Nesta terça-feira (11), foi liberado o check-in para os sócios, na página do Sou Mais Vitória. Já as bilheterias do estádio estarão abertas apenas no dia do jogo, a partir das 10h.