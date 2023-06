Vitória x Sampaio Corrêa: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Com 25 pontos, o Vitória entra em campo contra o Sampaio Corrêa para defender a manutenção no G4 ao final da 14ª rodada da Série B do Brasileiro. Depois de perder para Criciúma e Guarani, o rubro-negro tenta voltar a vencer na competição nesta quarta-feira (28). A bola rola às 21h30, no Barradão. A equipe maranhense vem de empate em casa com o Ceará e soma 16 pontos. Confira a seguir mais detalhes do confronto.



Transmissão: