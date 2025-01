RIVALIDADE

Yamal e Lewandowski tiram foto com criança e escondem escudo do Real Madrid

Os jogadores do Barcelona dividiram opiniões pela atitude com o time rival

Yamal e Lewandowski cobrindo o escudo do Real Madrid Crédito: Reprodução I X

A final da Supercopa da Espanha reviveu ao máximo os ânimos da rivalidade histórica entre Real Madrid e Barcelona, após um passeio do clube catalão que venceu o merengue por 5 a 2. Com a briga aflorada, até mesmo os jogadores acompanharam, e as estrelas do time não ficaram de fora.

Ao tirarem foto com um pequeno fã e torcedor do Real Madrid, Lamine Yamal e Robert Lewandowski, ídolos do Barcelona, abraçaram o menino de forma a cobrir o escudo madridista em sua camisa, dividindo opiniões.

Na internet, há quem diga que foram atitudes de fidelidade ao clube que defendem, enquanto outros criticam a ação. “Que complexo eles têm. Em seus momentos, os dois estavam doidos por um contrato com o Real Madrid. Agora, tapam o escudo para ganhar aplausos fáceis de seus fãs”, comentou um internauta.

Em resposta, outros trouxeram argumentos contrários, como uma foto de Sergio Ramos, ídolo madridista, tirando uma foto com um fã usando a camisa do Barcelona e cobrindo o escudo da mesma maneira. Do outro lado, imagens de jogadores do Barça e do Atlético de Madrid, rivais do Real, escondendo a bandeira do clube merengue.

Sergio Ramos cobrindo o escudo do Barcelona Crédito: Reprodução I X

Jogador do Barcelona cobrindo o escudo do Real Madrid Crédito: Reprodução I X