'RACISMO NÃO'

Youtuber que criticou Vini Jr chora após caso de racismo contra franceses em jogo festivo na Espanha

A partida foi interrompida por alguns minutos após jogadores da França acusarem um torcedor de ofensas racistas

Da Redação

Publicado em 13 de outubro de 2024 às 17:18

Koko DC fez críticas a Vinícius Júnior, dizendo que o brasileiro exagerava na luta contra o racismo Crédito: Reprodução/Instagram

Um jogo festivo entre youtubers espanhóis e franceses no estádio Metropolitano, em Madri, foi interrompido após ofensas racistas da torcida local aos jogadores da França neste sábado (12). Um dos mais abalados com o caso foi o youtuber Koko DC, que já criticou Vini Jr. por achar que o brasileiro "exagerava" e usava o racismo para "justificar o quão idiota ele é".

A confusão aconteceu no segundo tempo, quando um dos franceses começou a discutir com o torcedor. O árbitro interrompeu o jogo, e a discussão ficou acalorada à beira da arquibancada, com diversos jogadores da França referendando a acusação de racismo. A confusão escalonou e a equipe da França chegou a sair de campo por alguns minutos, com os jogadores dizendo "Espanha racista" e "Racismo não".

O sistema de som do estádio pediu respeito à torcida: "Estamos fazendo um espetáculo que não se identifica conosco". O torcedor acusado pelos franceses foi retirado do estádio por agentes de segurança. Depois de alguns minutos, as duas equipes voltaram a campo, e a partida foi reiniciada.

Segundo a imprensa local, um dos jogadores da Espanha, o youtuber Koko DC, era um dos mais abalados com o episódio. Curiosamente, recentemente Koko DC fez críticas a Vinícius Júnior, dizendo que o brasileiro exagerava na luta contra o racismo. Após o final da partida, o youtuber realizou uma postagem nas redes sociais com a legenda "não deixe que eles me impeçam de jogar futebol".