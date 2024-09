PUNIÇÃO INÉDITA

Torcedor do Mallorca é preso por racismo contra Vini Jr

Um torcedor do clube espanhol Mallorca foi sentenciado a um ano de prisão por cometer racismo contra Vinicius Junior, jogador do Real Madrid, e Chukwueze, do Villarreal. Outra penalidade conferida a ele foi a proibição de entrar em estádios durante partidas de futebol espanhol pelos próximos três anos.

A decisão do Juizado de Instrução Nº 3 de Palma de Mallorca foi divulgada nesta quinta-feira (26), e faz referência a episódios ocorridos em fevereiro de 2023, em jogos pela La Liga no Iberostar Estadio.

Antes das movimentações feitas por Vini em Madrid para denunciar os ataques racistas, nunca havia sido decretada pela justiça espanhola uma prisão por racismo, que não é crime na Espanha. A primeira vez que isso aconteceu foi em junho deste ano, quando três torcedores do clube espanhol Valencia receberam oito meses de pena por ataques proferidos a Vini Jr durante jogo em maio do ano passado.

O clube pelo qual Vini Jr joga prestou apoio ao craque em suas redes sociais: “O Real Madrid, que exerceu junto com seus jogadores a acusação particular nesses processos, continuará trabalhando para proteger os valores do nosso clube e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol e do esporte”.