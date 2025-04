BAIANOS PELO MUNDO

Zagueiro baiano marca duas vezes e coloca time russo em zona de classificação: “Inesquecível”

FK Ural ficou a apenas um ponto da zona de playoff

Restando sete jogos para finalizar a segunda divisão russa, o FK Ural conquistou mais um excelente resultado em busca do retorno à elite do futebol nacional e contou com uma grande ajuda brasileira.>