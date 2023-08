Zagueiro da Seleção fecha com time de Firmino é mais um no Sauditão

O mercado da bola do mundo árabe continua agitado e, nesta quinta-feira, mais um brasileiro foi oficializado por lá. O zagueiro Roger Ibañez, que estava na Roma, foi anunciado pelo Al-Ahli, um dia após a chegada do volante Kessié, ex-Barcelona. O defensor brasileiro assinou por quatro temporadas.



Revelado pelo Fluminense, Ibañez, de apenas 24 anos, chegou a entrar no radar de Tite para a disputa da Copa do Mundo do Catar em 2022. Ele foi um dos 26 convocados pelo treinador para disputar os dois últimos amistosos antes do Mundial. Ele foi a campo contra a Tunísia, sendo sua estreia pela principal equipe nacional.