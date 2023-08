Band transmitirá Liga Saudita, com estrelas como CR7 e Benzema

Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr. Crédito: Al-Nassr/Divulgação

A Band surpreendeu e fechou acordo para transmitir a temporada 2023/2024 da Liga da Arábia Saudita. O campeonato dará o pontapé inicial nesta sexta-feira (11), e seguirá até o dia 27 de maio de 2024, com 34 rodadas no total.



O principal torneio saudita reunirá em sua próxima edição grandes astros do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), N´Golo Kanté (Al-Ittihad), Sadio Mané (Al-Nassr) e Karim Benzema (Ittihad Club). Além deles, craques brasileiros como Roberto Firmino (Al-Ahli), Anderson Talisca (Al-Nassr) e Romarinho (Ittihad Club) também vão atuar na competição.

As transmissões vão estrear nesta sexta-feira (11), com a partida Al-Ahli x Al-Hazem, a partir das 15h, no BandSports. Os jogos da Liga também serão exibidos na Band (aos sábados, às 15h) e nos canais digitais da emissora, como site e canal no YouTube. A cobertura já conta com um patrocinador, a Euro17.

“A Band voltou com força total para o futebol, trazendo para o público o Campeonato Carioca e a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora teremos a liga que mais tem investido na modalidade, contratando craques e técnicos importantes do mundo todo, inclusive muitos jogadores do Brasil. Além desse investimento no Esporte, traremos nas próximas semanas mais novidades para a grade noturna da emissora no Entretenimento”, afirmou Rodolfo Schneider, diretor de Conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação.