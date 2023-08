Zé Hugo tem noite de garçom pelo Vitória e comemora: ‘Agora é celebrar’

Ele entrou em campo para mudar a história do jogo. Zé Hugo foi decisivo para que o Vitória conseguisse vencer o Botafogo-SP, por 2x0, na noite desta sexta-feira (18), no Barradão.



O atacante deixou o banco no segundo tempo e, no primeiro lance em campo, deu a assistência para o gol de Léo Gamalho, que abriu o placar do duelo da 24ª rodada da Série B do Brasileiro.



Depois, Zé Hugo ajudou a ampliar o marcador, ao cruzar para Iury Castilho empurrar para as redes e dar números finais ao jogo.