ESTÁ CHEGANDO!

Zé Roberto vê seleção de vôlei pronta e diz que é 'privilégio' disputar mais uma Olimpíada

Uma das favoritas ao ouro olímpico, a seleção brasileira conta com a torcida para ter uma energia a mais, segundo o treinado

Estadão

Publicado em 19 de julho de 2024 às 14:59

Zé Roberto Guimarães Crédito: Divulgação

A seleção brasileira feminina de vôlei desembarcou nesta sexta-feira, em Paris, já no clima do espírito olímpico que antecede os Jogos de Paris-2024. O treinador José Roberto Guimarães deu o tom do ambiente ao valorizar a participação do time nacional em um evento dessa magnitude e disse ser um "privilégio" disputar uma Olimpíada.

"A gente está vindo para uma das coisas mais importantes das nossas vidas. Um dos compromissos mais marcantes, onde treinamos muito para estar aqui. É chegada a hora. Temos que valorizar muito estar aqui, representando o nosso País, o nosso povo", afirmou o treinador. "Sabemos da responsabilidade que temos. Estar aqui é um privilégio, temos que aproveitar ao máximo possível porque isso vai marcar o resto das nossas vidas."

Uma das favoritas ao ouro olímpico, a seleção brasileira conta com a torcida para ter uma energia a mais, segundo o treinador. Ele comentou também que a chegada nesta sexta-feira faz parte de um planejamento visando, principalmente, a estreia.

"É tudo o que a gente mais deseja (fazer um grande papel). Então, torçam muito, e vamos estar aqui fazendo força de todo lado para levar uma medalha para o nosso Brasil. Chegamos com uma certa antecedência para a aclimatação, para conhecer a vila olímpica e o ginásio, estar estudando e nos preparando, todos juntos, nesses momentos que antecedem a nossa estreia no dia 29, contra a seleção do Quênia", comentou o tricampeão olímpico.

Ponteira da seleção brasileira e capitã da equipe, Gabi passou um pouco do sentimento de satisfação e ansiedade por já estar na capital francesa. "Muito feliz e animada. Já estamos vivendo essa experiência desde a saída de Guarulhos (aeroporto de Cumbica em São Paulo). Encontramos a delegação do judô e conversamos com a Rafaela Silva. Já começamos a viver esse momento olímpico de encontrar os atletas brasileiros", afirmou.

O ciclo de preparação foi citado pela atleta como combustível para a equipe buscar o objetivo de chegar ao lugar mais alto do pódio. "Agora que chegamos em Paris, temos certeza de que esse time vai brigar pela medalha de ouro, não viemos aqui apenas para participar dos Jogos Olímpicos. Passamos por um ciclo muito importante, enfrentamos dificuldades e chegamos fortalecidas."