ÍDOLO RUBRO-NEGRO

Zico faz revelação sobre salário no Flamengo: 'Não podia ostentar'

Ex-jogador disse que ganhou mais dinheiro como aposentado que como atleta: 'Nunca fui milionário'

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de março de 2025 às 14:30

Zico durante participação programa Achismos, do canal de YouTube de Maurício Meirelles Crédito: Reprodução/YouTube

Zico é o maior ídolo da história do Flamengo, mas o status não veio com uma vida de ostentação financeira. Em entrevista ao programa Achismos, do canal de YouTube do humorista Maurício Meirelles, o ex-jogador falou sobre diversos aspectos de sua carreira e patrimônio, e garantiu que nunca foi milionário. O Galinho também revelou que só conseguiu fazer investimentos quando foi jogar no Japão.>

"Quem dera. Não fui milionário e nem sou. Depois do Japão (onde encerrou a carreira, pelo Kashima Antlers) que consegui fazer um patrimônio mais legal. O salário no Flamengo era bom, mas não era nada que podia ostentar. Primeiro salário que ganhei na vida foi ajuda de custo. Minhas roupas eu comprava na feira. Aí comecei a comprar em loja", afirmou.>

Zico viveu no bairro de Quintino Bocaiúva, no subúrbio do Rio de Janeiro, mesmo quando já era uma estrela do Flamengo - é daí que vem o famoso apelido "Galinho de Quintino". "No Flamengo, eu tinha uma casa boa, mas não tinha dinheiro para investir. Já no Japão comecei a ganhar dinheiro para investir", falou.>

Zico fez tanto sucesso em terras japonesas que é considerado um dos principais responsáveis pela popularização do futebol no país. Ele ainda trabalhou como treinador do Kashima Antlers em 1999 e, depois que desistiu dessa carreira, retornou para ser diretor-técnico do clube, em 2018.>