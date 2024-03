EMPREGO

11ª edição do Ranking GPTW vai avaliar as melhores empresas para trabalhar na Bahia

Inscrições para participar seguirão abertas até o fim do mês; lista será publicada pelo CORREIO

Publicado em 13 de março de 2024 às 09:29

A consultoria Great Place to Work vai promover mais uma vez o Ranking GPTW Bahia Crédito: Divulgação

Que características fazem de uma empresa um dos melhores lugares para se trabalhar? Em um mundo de rotinas corporativas cada vez mais dinâmicas, profissionais têm buscado locais que promovam um clima organizacional positivo, sólido e de qualidade para os seus colaboradores. Entre os benefícios de um ambiente saudável estão a melhoria da saúde mental dos funcionários, aumento da diversidade e inclusão, eficiência dos processos e atração de investidores e parceiros, fazendo com que os colaboradores se sintam valorizados como parte integrante da empresa.

Para avaliar as melhores organizações que atuam no estado da Bahia, a consultoria Great Place to Work (GPTW) vai promover mais uma vez o Ranking GPTW Bahia, que premiará as participantes a partir do método que considera aspectos como credibilidade, respeito, condições de trabalho, benefícios e remuneração. Atualmente a consultoria está presente em 97 país, entre eles o Brasil, onde realiza mais de 40 rankings nacionais, estaduais, temáticos e setoriais.

Para participar do ranking é necessário possuir a certificação concedida pela GPTW. A jornada de certificação inclui a aplicação de uma pesquisa de clima, que busca analisar a fundo o ambiente de trabalho sob a ótica dos colaboradores e o alcance do índice de 70% de favorabilidade nas questões (ou seja, a cada 10 funcionários, 7 precisam dar respostas positivas).

De acordo com o diretor regional (RJ, BA, SE e ES) da GPTW, Yago Moraes, possuir a certificação pode garantir às empresas uma série de benefícios que trazem impacto direto tanto na captação de talentos para os quadros corporativos como para os resultados financeiros. “A certificação traz diversos ganhos para a empresa perante o mercado, entre eles o recrutamento dos melhores talentos, melhoria da cultura da empresa e aumento da sensação de pertencimento entre os colaboradores”, diz. “Tudo isso é fundamental para a construção de uma imagem de solidez junto aos investidores, acionistas e clientes, já que as melhores empresas também têm as melhores práticas”, completa.

Ranking

Mas o que as empresas que figuraram entre as posições de destaque do ranking nos últimos anos têm em comum? Segundo Yago, promover um ambiente acolhedor e colaborativo, buscando sempre a melhor experiência de todos envolvidos nas dinâmicas internas é fundamental. “Contratar e receber; inspirar; falar; escutar; desenvolver; cuidar; agradecer; celebrar e compartilhar são práticas cultivam uma cultura de confiança. Com ela, as pessoas passam a compartilhar uma história em comum na organização, em que existe respeito, orgulho, camaradagem, imparcialidade e credibilidade”, diz.

Capacitar lideranças, garantir um propósito para as pessoas trabalharem, investir no desenvolvimento das pessoas, incentivar a diversidade e inclusão e, principalmente, o cuidado com as pessoas também são características partilhadas por empresas eleitas como os melhores ambientes de trabalho.

Compromisso

Parceiro do GPTW há 11 anos, o Jornal CORREIO vai publicar o ranking com as Melhores Empresas para Trabalhar na Bahia. A iniciativa reforça a posição de jornal líder no Nordeste, além de valorizar a importância do capital humano. "Entendemos, como veículo de comunicação, a relevância de enfatizar resultados positivos de iniciativas em gestão de pessoas praticadas por empresas de nosso estado”, Luciana Gomes, gerente Comercial e de Marketing do CORREIO.

As inscrições para a 11ª edição do Ranking GPTW seguem abertas até o dia 30 deste mês. É necessário ter 30 ou mais funcionários; estar sediada na Bahia (CNPJ da inscrição deve ser registrado na Região/Estado) e ser uma empresa certificada GPTW. As inscrições devem ser feitas através do link conteudo.gptw.com.br/jornada.