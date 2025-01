MÚSICA

Após emplacar faixa inédita no EP de Anitta, Rafa Chagas lança arrocha nas plataformas digitais

‘Quebrou o Maloqueiro’, lançado oficialmente dia 25 de dezembro de 2024, acaba de alcançar a marca de 200 mil plays orgânicos nos streaming

Autor de grandes hits da atualidade, a exemplo de ‘Zona de Perigo’ (Adriel, Rafa Chagas, Yvees, Fella Brown, Pierrot Júnior e Lukinhas), sucesso na voz de Léo Santana e ‘Imagina’ (VanessinhaPg, Romeu, Klismman, Hitmaker e Zack) feat de Anitta com Rogerinho, o cantor e compositor baiano Rafa Chagas já se acostumou em ver suas canções no topo das paradas musicais.

Sucesso de bilhões

Compositor requisitado por artistas nacionais, Rafa Chagas é autor de grandes sucessos, que, somados, ultrapassam a marca de 1,5 bilhões de streaming. Algumas de suas letras e colaborações gravadas por outros cantores mais famosas são: Eu Já Te Quis Um Dia - Sorriso Maroto, que permaneceu por três meses em primeiro lugar nas rádios do Brasil no segmento samba/pagode; Incendeia - Léo Santana feat Marília Mendonça; Pretinho Tipo A, Léo Santana feat Thiaguinho.

Mas, a canção que o compositor considera uma virada de chave em sua carreira foi Zona de Perigo, de Léo Santana, que liderou as paradas nas plataformas digitais, alcançando o Top 1 Brasil e Top 11 Mundo no Spotify, além de se consagrar como Música do Carnaval 2023 e levar o Prêmio Multishow, na categoria Axé/Pagodão, além de indicação ao prêmio Melhores do Ano, da Rede Globo.