CAMPANHA

Circuito Barra-Ondina: O que os Foliões podem esperar na Maratona do Carnaval de Salvador

Rexona, marca líder de antitranspirantes leva “maratona” para o circuito Barra-Ondina, com experiências, influenciadores e patrocínio do bloco de Anitta

Estúdio Correio

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 08:01

A cantora Anitta é embaixadora da marca Crédito: divulgação

Carnaval em Salvador é sinônimo de maratona de folia. Mais do que isso: a principal festa cultural do país traz impactos positivos significativos à capital baiana, principalmente nos aspectos econômicos e sociais. E Rexona, como marca líder de antitranspirantes do país e que incentiva o movimento com confiança, escolheu Salvador especialmente para ativar sua campanha “Maratona Rexona”, voltada às pessoas que vivem os dias de folia como um verdadeiro desafio de resistência.>

Com a mensagem “É Carnaval, mas pode chamar de maratona”, a campanha da marca reúne diversas ativações em Salvador e demais cidades brasileiras e destaca principalmente os foliões que se preparam para curtir a folia carnavalesca do início ao fim, com a proteção de Rexona, livres de suor e odor.>

A escolha de Rexona pela capital da Bahia reafirma a posição da cidade como um dos maiores eventos de rua do mundo, atraindo cerca de 850 mil turistas e movimentando R$ 1,8 bilhão na economia local, segundo o Observatório do Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult). Além disso, Salvador tem uma temporada de verão projetada para superar 3,4 milhões de visitantes entre dezembro e março, reforçando seu status como um dos destinos mais procurados do Brasil.>

" O Carnaval de Salvador é parte essencial de uma das maiores celebrações culturais do Brasil. A cidade vibra e respira esse período como uma verdadeira maratona festiva, e planeja todos os detalhes com bastante antecedência – assim como os foliões. E, como a marca número um em proteção no mercado, Rexona abraça o conceito de maratona carnavalesca, do pré-Carnaval ao seu fim, garantindo aos consumidores a confiança de estarem protegidos contra o suor e mau odor durante toda a folia. Neste ano, nossa ativação no circuito Barra-Ondina nos aproxima ainda mais do Carnaval da cidade e nos dá a chance de ampliar a estratégia que incentiva a curtição e que já faz parte do DNA da marca. No Carnaval de Salvador, Rexona não te abandona" Viviane Ramos, diretora de Marketing de Desodorantes da Unilever

A “Maratona Rexona” estará presente no Barra-Ondina acompanhando todos os passos dos foliões. Quem curte o Carnaval no circuito soteropolitano sabe que a preparação é digna de um maratonista: planeja o percurso com antecedência, capricha no look, aplica o antitranspirante Rexona para evitar o mau odor e a indesejada “pizza”, e prepara o corpo para uma prova de resistência.>

Já que o ambiente é de uma maratona de folia, o Barra-Ondina ganhará um visual para esses “maratonistas”. Inspirado em uma corrida, o trajeto terá sprazyzadas de Rexona já na concentração para uma “largada” com confiança.>

Ao longo do percurso, sinalizações de quilômetros percorridos e checkpoints estarão estrategicamente posicionados para indicar o momento ideal de reaplicação do produto. Um arco gigante da marca será instalado sobre o circuito para celebrar a chegada dos foliões, que também poderão registrar seus momentos carnavalescos em um pódio - uma das atrações da campanha em Salvador.>

A presença da Rexona no evento reflete essa dinâmica e reforça a importância do Carnaval da capital baiana como um espaço de inovação e oportunidades. >

"Para muitos brasileiros, o Carnaval é uma verdadeira maratona. Para que todos cheguem lá preparados, criamos essa série de iniciativas que simulam a experiência do Carnaval " Laura Esteves, VP de criação da DM9

Marca chega na capital baiana com série de ações para os foliões:

Bloco da Anitta>

Além das ativações no circuito, Rexona também patrocina o Bloco da Anitta, que desfilará no Barra-Ondina nesta sexta-feira (28), e estará presente no Bloco da artista no Rio de Janeiro no dia 8 de março.>

A presença de Anitta no Carnaval de Salvador reforça sua forte conexão com o público baiano. Em diversas entrevistas, a artista já destacou o impacto do Axé Music em sua carreira e a forma como o primeiro Carnaval que viveu na cidade “abriu sua mente” para novas sonoridades e experiências. Durante a edição de 2025, ela volta à cidade que tanto a inspira para puxar seu tradicional bloco, garantindo mais um encontro com os fãs que a acompanham ano após ano na folia.>

Embaixadora da marca, Anitta já deu o start na campanha convocando os foliões nas redes sociais para curtirem o Carnaval com Rexona. A cantora também protagoniza três vídeos, mostrando situações típicas que só acontecem durante a folia, reforçando o conceito criativo da “Maratona Rexona”.>

Ações digitais>

Além das ações presenciais em Salvador, a campanha da Rexona também contará com iniciativas digitais para ampliar seu alcance. A marca criou o CarnaSimulator, uma competição voltada para foliões que vivem a festa até o último segundo. Durante o evento, influenciadores enfrentarão desafios que simulam o dia a dia do Carnaval, passando por testes como simuladores de banheiro, cooler, leitura labial e muito mais.>

A disputa será liderada pelos influenciadores Lucas Rangel e Sofia Santino, à frente de duas equipes que se enfrentarão nas redes sociais da marca. O vencedor do desafio embarcará no projeto “3 Carnavais em 72 horas”, acompanhando a festa em Salvador, Olinda e Recife ao lado de nomes como Maria Clara Garcia, Lactea e Samanta Alves. A ação conta com o apoio do TikTok e será registrada tanto nos perfis da Rexona quanto nos canais dos criadores de conteúdo envolvidos.>

O impacto do Carnaval de Salvador como vitrine para ativações de grandes marcas se fortalece ano após ano, acompanhando o crescimento da festa e a ampliação de sua projeção nacional e internacional. Com uma temporada de verão que movimenta milhões de turistas e um circuito reconhecido como um dos mais importantes do país, a cidade se torna um dos principais espaços para ações estratégicas de marketing e engajamento de público.>