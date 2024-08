PÓS-GRADUAÇÃO

Como acertar na escolha da pós-graduação

Confira os aspectos que devem ser observados na hora de ingressar em uma pós-graduação

As mudanças no mercado de trabalho, as transformações no mundo, os avanços tecnológicos, recursos como inteligência artificial e o surgimento de novas profissões... Esse cenário atual exige profissionais preparados, e a grande questão é: como acertar na escolha de uma pós-graduação para se aperfeiçoar após a graduação ou para atualizar conhecimento e performance?

“A primeira coisa é se perguntar: o que me move? Quais são as coisas que eu gosto? Muitas vezes, acabamos nos desviando daquilo que viemos fazer neste mundo, devido às expectativas dos pais e do mercado. O primeiro passo é passar por um processo de autoconhecimento, ou seja, quais são meus talentos? Quais são as habilidades que desenvolvi ao longo da minha história?”, aconselha Sabina Deweik, professora da Fundação Dom Cabral, caçadora de tendências, estudiosa de futuros, palestrante, SXSW Speaker e coach ontológica.

Para a especialista, um curso de pós-graduação, assim como o processo de educação, é um local de pertencimento que reúne pessoas com interesses em comum. Essas conexões, juntamente com o aprendizado, vão abrir possibilidades de profissão, networking e novos caminhos. Tudo isso precisa estar de acordo com os valores do aluno, que estão ligados à sua história de vida e ao que ele considera importante.

Habilidades

No contexto da cultura digital e da era da inteligência artificial, é essencial que as formações promovam cada vez mais a habilidade crítica. Paralelamente, a ética se torna ainda mais importante. Na opinião de Sabina Deweik, não estamos apenas em uma era de novas realidades e tecnologias aumentadas, mas também de ética aumentada. Além da alfabetização digital e da visão crítica, é fundamental desenvolver também a criatividade. Ou seja, segundo a especialista, já não se trata de escolher entre o humano ou o tecnológico; mas sim de combinar esses dois aspectos, pois juntos farão a diferença na aquisição de conhecimento.

"“É preciso pensar como a educação pode ser um lugar para viver experiências na prática, usufruindo das novas formas de ensino disponíveis e olhar como esse lugar está conectado ao futuro, que já está acontecendo”" Sabina Deweik Professora da Fundação Dom Cabral, caçadora de tendências, estudiosa de futuros, palestrante, SXSW Speaker e coachontológica

Dicas da especialista:

- Conheça seus próprios valores e talentos para direcionar a busca pelo curso adequado.

- Converse com alguém que já atua na área ou com profissionais que fizeram o curso escolhido, para esclarecer dúvidas e equilibrar expectativas.

- Considere os impactos dessa pós-graduação na sua vida, carreira e desenvolvimento pessoal, pois não há separação entre a pessoa e o profissional.

- Não escolha o curso apenas motivado pelo dinheiro. É impossível fazer algo bem se não estiver alinhado com o que nos move na vida.