Conheça a PROAUTO e descubra que proteção de carro não é tudo igual

Com escritório regional em Salvador há 16 anos e mais de 250 mil membros em todo o país, a associação garante aos motoristas uma proteção completa com entrega de verdade e confiável

Publicado em 19 de março de 2024 às 06:00

Nova sede administrativa Crédito: Divulgação

O carro é a paixão do brasileiro, uma conquista fruto de muito trabalho e investimento. Por isso, é fundamental ter uma boa proteção para garantir esse patrimônio.

Quem busca vantagens como cobertura nacional, atendimento 24 horas por dia, uso de peças originais em reparos e a possibilidade de se vincular sem análise de perfil do condutor pode contar com as soluções da PROAUTO, uma associação de proteção para carro que está há 16 anos no mercado, conta com serviços 100% focados no motorista e escritório regional em Salvador.

Toda a operação da PROAUTO é realizada com capital próprio, sem a dependência de investidores externos ou empréstimos bancários. De acordo com Mariana Evangelista, gerente geral da PROAUTO, esse modelo possibilita que a associação consiga oferecer garantias e entregas mais consistentes e confiáveis, pois não depende de outros agentes ou oscilações de mercado para honrar seus compromissos. "Prova disso é que os prédios da matriz em Belo Horizonte e da sucursal em Campinas são de propriedade da associação", afirma.

As conquistas da associação também podem ser notadas pelos resultados alcançados ao longo dos anos. Considerando a frota protegida, a PROAUTO já conta com mais de 250 mil motoristas associados. E na última década já investiu mais de R$2 bilhões, pagos em 66 mil eventos de roubos, furtos e colisão. Isso levando em consideração que o prazo de indenização é um dos mais rápidos comparado ao de seus pares de negócio.

Foco no associado

Um dos principais diferenciais da PROAUTO é que não há análise de perfil do condutor – ou seja, a aceitação e preço da mensalidade não dependem de localização, idade ou gênero, comum em outras operações de proteção e que dificulta o acesso ao serviço. Dessa maneira, a PROAUTO garante a cobertura para o carro a todo tipo de condutor, pois o cálculo é realizado em função do veículo. Segundo Mariana, se for um veículo de fabricação nacional com até 25 anos de mercado, a associação protege.

“Se um jovem de 19 anos e um senhor de 50 forem proprietários do mesmo modelo de veículo, na mesma condição e na mesma cidade, ambos pagarão o mesmo preço”, ressalta o diretor comercial Leandro Ramos. Também não há restrições em relação aos motoristas. “Em uma ocorrência dentro de circunstâncias normais, o veículo estará protegido se conduzido por uma pessoa com habilitação com a documentação em dia”, completa.

Nos casos de reparo, a PROAUTO prioriza o uso de peças originais nos veículos com até dez anos de fabricação. E, durante o primeiro ano de vida do veículo, é prioritário que os reparos sejam feitos nas concessionárias autorizadas ou em oficinas da preferência do associado. É importante ressaltar que a PROAUTO estabeleceu critérios rígidos para credenciamento de estabelecimentos – com análise de capacitação dos funcionários e equipamentos, além de checagem de pendências jurídicas e a estrutura de conforto oferecida aos clientes.

Time PROAUTO na sede da empresa Crédito: Divulgação

Marca Registrada

O pagamento da indenização integral e à vista, em até 30 dias, é a marca registrada da PROAUTO, uma prática que reforça a organização e a ética financeira da associação, que tem como prioridade os seus associados. A utilização de peças originais e genuínas no conserto dos veículos é outro diferencial, que se apoia em uma rede de fornecedores estabelecidos legalmente e oficinas capacitadas para a execução dos reparos. Garantidos em contrato, esses diferenciais não são comuns em outras empresas do setor.

Segundo Gerson Junior, responsável pelo escritório PROAUTO na Bahia, a dica é comparar antes de fechar. Fazer as contas, olhar a entrega e o histórico da associação é fundamental para não entrar em maus negócios. "Quando alguém compara nossa entrega, regulamento e prazo de indenização, não tem dúvida em fechar com a PROAUTO", destaca.

E tem mais: sem perfil de condutor com um plano personalizado. Gerson garante ainda facilidade na contratação, com cotação sem compromisso e ativação da proteção sem sair de casa. "Podem me chamar no WhatsApp, site ou até mesmo visitar o escritório. Garanto que não vai se arrepender. Seja para fechar parceria ou para proteger o seu carro com confiança de verdade", finaliza.