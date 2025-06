ECONOMIA

Neoenergia Coelba e FIEB firmam parceria para impulsionar setor industrial da Bahia

Acordo de cooperação técnica visa o fortalecimento do diálogo entre a distribuidora de energia e os distritos industriais baianos



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 5 de junho de 2025 às 15:37

Termo de cooperação técnica foi assinado por Thiago Guth, diretor-presidente da Neoenergia Coelba, Carlos Henrique Passos, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), João Paulo Rodrigues, diretor de Relações Institucionais do Grupo Neoenergia, e representantes dos distritos industriais Crédito: Gabriela Araújo/CORREIO

Um acordo de cooperação técnica foi firmado entre a Neoenergia Coelba e a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) nesta quarta-feira (4). A cerimônia de assinatura do termo aconteceu na sede da FIEB, em Salvador. >

Thiago Guth, diretor-presidente da companhia de energia elétrica, Carlos Henrique Passos, presidente da FIEB, e representantes dos distritos industriais baianos foram os responsáveis pela assinatura do documento. O evento ainda contou com a presença do diretor de Relações Institucionais do Grupo Neoenergia, João Paulo Rodrigues, e do Diretor Institucional da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Roberto Muniz, que participou de forma on-line.>

Em entrevista ao jornal CORREIO, Thiago Guth falou sobre a importância dessa parceria, que visa impulsionar o desenvolvimento socioeconômico da Bahia. >

"Esse termo de cooperação é muito importante porque ele é uma parceria entre a Neoenergia Coelba, junto com a FIEB, em prol de uma infraestrutura energética para os distritos industriais. Então, ele parte de algumas etapas. A primeira etapa é o diagnóstico. A gente tem um diagnóstico dentro da companhia, mas a gente conversa com as indústrias, com o distrito, com as pessoas que estão relacionadas com a necessidade de infraestrutura energética, entende, eventualmente, soluções que a gente precisa aplicar ali, investimentos adicionais particularizados. Depois, vai para uma fase de implantação, ou seja, de obra e execução de investimentos e, depois, a gente acompanha o resultado das melhorias desse processo de investimento que a gente faz em conjunto com as entidades ali relacionadas", declarou.>

Assinatura de termo de cooperação aconteceu durante evento na sede da FIEB, em Salvador Crédito: Gabriela Araújo/CORREIO

O acordo, que dá continuidade à parceria entre as duas entidades, visa o fortalecimento do diálogo entre a distribuidora de energia e os distritos industriais. A partir de agora, as demandas das indústrias baianas ligadas à energia serão avaliadas pela concessionária, que irá propor alternativas e soluções para atender às necessidades identificadas. Além disso, o termo de cooperação tem como objetivo assegurar uma infraestrutura energética de qualidade, criando um ambiente propício para a expansão desse segmento econômico, fundamental para o desenvolvimento do estado e para a geração de emprego e renda.>

"O acordo de cooperação que assinamos com a Neoenergia Coelba é resultado de uma mobilização do setor industrial, sob a liderança da FIEB, que nos dá muita esperança de que agora teremos uma solução para promover a competitividade dos distritos industriais baianos. Tudo isso reflete o espírito com que são conduzidas as demandas industriais pela Federação, sempre se colocando como articuladora e mediadora das demandas das empresas", destacou Carlos Henrique Passos.>

Investimento em infraestrutura

Um levantamento da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB) mostra que a Neoenergia lidera entre as empresas que mais investiram em infraestrutura no país em 2024, ultrapassando empresas do próprio mercado de energia e de outros setores como telecomunicações, rodovias e saneamento. >

A Bahia, onde a Neoenergia Coelba atende mais de 6 milhões de clientes, recebeu cerca de 1/3 desses investimentos em 2024 - foram R$ 3,5 bilhões investidos nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia, favorecendo consumidores residenciais e promovendo o desenvolvimento dos principais setores econômicos, como indústria, agronegócio, comércio e serviços.>

No total, a Neoenergia investiu no Brasil R$ 9,8 bilhões destinados à expansão de redes, com impacto positivo para quase 17 milhões de clientes em seis estados brasileiros.>