Dia do Reciclador reconhece valor do profissional como agente fundamental no enfrentamento dos desafios ambientais

O Dia do Reciclador é comemorado todo 22 de novembro. Crédito: Shutterstock

O processo de coletar, classificar, processar e transformar materiais descartados (resíduos) em novos produtos ou matérias-primas, popularmente conhecido como reciclagem, tem sido, ao longo do tempo, uma das principais ferramentas da humanidade para mitigar os efeitos da má gestão do lixo, no meio ambiente. Apesar do engajamento de parte da sociedade civil nesta missão, dados da ONU apontam que, até 2050, 3,4 bilhões de toneladas métricas de resíduos sólidos urbanos devem ser descartadas de maneira inapropriada em todo o planeta.

Para despertar a atenção da população para importância da reciclagem anualmente, em 22 de novembro, é comemorado o Dia do Reciclador, agente fundamental no enfrentamento dos desafios ambientais. Dentro do versátil escopo de possibilidade que a reciclagem é capaz de propor, no contexto de destinação dos resíduos, os materiais descartados no dia a dia acabam se tornando insumo para alimentar a criatividade, as ideias e a arte.

O artista plástico Gilson Cardoso trabalha há 30 anos com materiais recicláveis e encontrou através da parceria com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (LIMPURB) e a Sotero uma força extra para disseminar os conceitos de educação ambiental e sustentabilidade entre a população, mostrando que um resíduo pode ser muito mais que “lixo”.

Um dos maiores projetos realizado em conjunto é o Natal Sustentável, que leva para alguns pontos da cidade de Salvador decorações exclusivas feitas de materiais reciclados. “Como artista plástico, que já desenvolve esse trabalho há 30 anos, busco executar minha arte todos os dias através da percepção de encontrar materiais descartados pela sociedade e transformá-los em algo que ninguém nunca imaginaria”, explica. “A partir do momento que encontro um resíduo reciclável começa o meu processo criativo de pensar no que ele pode se tornar e reutilizá-lo”, completa.

A matéria prima utilizada por Gilson nas suas criações são fruto de coleta de materiais captados pela Sotero através dos Ecopontos, locais de entrega voluntária de resíduos, onde é possível fazer o descarte ambientalmente correto de uma quantidade de resíduos recicláveis de até 2m³ por pessoa diariamente, garantindo assim, o devido encaminhamento para eles e preservando o meio ambiente.

Abertos a qualquer cidadão, os ecopontos recebem materiais recicláveis, materiais inservíveis, resíduos de construção civil e óleo de cozinha usado. Os resíduos entregues são destinados a uma cooperativa parceira da Prefeitura de Salvador que é responsável por dar a eles uma nova vida e valor.

Para o gestor da Sotero Ambiental, Carlos Neto o trabalho dos recicladores é fundamental para o fortalecimento da sustentabilidade, aliada ao desenvolvimento social. “Para nós, os recicladores têm um papel fundamental na construção de um futuro mais sustentável. A reciclagem contribui significativamente para a redução de resíduos em aterros, promove a reutilização de recursos e têm impactos positivos na economia, gerando empregos e impulsionando os setores relacionados”, afirma. “Valorizar e reconhecer este trabalho é essencial para uma gestão sustentável dos resíduos e para a economia circular, por isso, é nosso papel apoiar e incentivar os recicladores neste processo”, comenta.

Outras iniciativas

Atualmente, a Sotero Ambiental conta com projetos de ecoconsciência que tem por objetivo estimular a reciclagem desde o dia a dia na Unidade até a destinação para locais de reciclagem. “Demonstramos isso a partir das nossas práticas internas como a Coletiva Seletiva em todos os setores e a reutilização dos materiais para ações com os colaboradores”, explica Carlos.

A empresa também executa o Programa de Parceria Cidadã com a Sociedade, criado pelo Grupo Solví, que envolve as mais de 60 empresas do grupo. Esse projeto busca promover o relacionamento com as comunidades e desenvolver ações socioambientais gerando desenvolvimento sustentável nas localidades onde atua e fortalecendo as comunidades como agentes de sua própria transformação.