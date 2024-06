MEIO AMBIENTE

Digitalização de documentos: uma medida simples para reduzir a pegada de carbono

Reduzir a pegada de carbono é uma das formas mais simples e eficazes de contribuir para a preservação do planeta

Estúdio Correio

Publicado em 28 de junho de 2024 às 06:00

Ao digitalizar documentos, reduzimos a demanda por papel, o que diminui o desmatamento e o consumo de água e energia Crédito: Jeremy Bishop por Unsplash

Devido a crescente preocupação com as mudanças climáticas e demais impactos da vida humana no meio ambiente, diversas medidas dedicadas a promover inovação e sustentabilidade em prol da preservação do planeta têm sido implementadas por empresas, entidades governamentais e por pessoas comuns em seu dia a dia.

Nesse contexto, é comum ouvir o termo “pegada de carbono” vir à tona, assim como a importância de diminuí-la ao máximo. Você sabe o que é e o porquê? Nesse artigo, responderemos essas perguntas e exploraremos uma maneira simples de reduzir sua pegada de carbono com a digitalização de documentos.

O que é pegada de carbono?

Segundo Noelle Eckley Selin, professora de Sistemas de Engenharia e Química Atmosférica no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em sua contribuição para a Encyclopedia Britannica:

Pegada de carbono é a quantidade de emissões de dióxido de carbono (CO2) associadas a todas as atividades de uma pessoa ou outra entidade (por exemplo, um edifício, uma corporação, um país, etc.).

Isso inclui emissões diretas, como aquelas que resultam da combustão de combustíveis fósseis na indústria transformadora, no aquecimento e nos transportes, assim como as emissões necessárias para produzir a eletricidade associada aos bens e serviços consumidos. Além disso, o conceito de pegada de carbono também inclui frequentemente as emissões de outros gases de efeito estufa, como metano, óxido nitroso ou clorofluorcarbonos (CFCs).

Em outras palavras, a pegada de carbono é uma medida que quantifica a quantidade total de gases de efeito estufa (GEE) emitidos direta e indiretamente por uma pessoa, organização, evento ou produto. Ela é medida em toneladas a fim de permitir uma comparação padronizada entre os diferentes tipos de emissões de GEE.

Como a digitalização de documentos pode ajudar?

A digitalização de documentos é uma medida simples de implementar e pode ser adotada tanto por grandes empresas quanto por indivíduos em suas casas. Este processo envolve a substituição de documentos físicos por versões digitais, como arquivos em formato PDF, que preservam a formatação original após serem exportados.

Ao digitalizar documentos, reduzimos a demanda por papel, o que diminui o desmatamento e o consumo de água e energia necessários para a produção de papel. Além disso, a digitalização minimiza a necessidade de transporte e armazenamento físico de documentos, o que resulta em menores emissões de CO2.

Para fazer isso, basta recorrer a uma ferramenta online com recursos de conversão de PDF para outros arquivos e vice-versa, como converter PDF para word, compactação, edição e assinatura digital, como o SmallPDF, por exemplo.

Com ele, é possível realizar a conversão de documentos físicos para formato digital e a compressão de arquivos PDF, reduzindo o tamanho dos documentos e economizando espaço de armazenamento digital.

Outro aspecto positivo da digitalização é a assinatura digital de documentos, recurso que elimina necessidade de impressão e envio de documentos físicos para assinatura, isso impede as emissões de GEE associadas ao processo de transporte do documento.

Por que devemos reduzir a pegada de carbono?

A emissão de gases de efeito estufa (GEE), que é calculada pela pegada de carbono, está diretamente associada ao aquecimento global. Este fenômeno, por sua vez, é responsável por uma série de eventos climáticos extremos, incluindo tempestades intensas, inundações e secas prolongadas. Além disso, o aquecimento global provoca mudanças climáticas significativas, como o aumento da temperatura média global, elevação do nível do mar e derretimento das calotas polares.

Esses efeitos não se restringem apenas à natureza e à vida selvagem. A emissão de GEE também contribui substancialmente para a poluição do ar, sobretudo em grandes centros urbanos nos quais a poluição reduz a qualidade de vida humana, estando associada a um aumento na incidência de doenças cardiovasculares e respiratórias, entre outras condições de saúde adversas.

Portanto, reduzir a emissão desses gases nocivos, ou seja, diminuir a pegada de carbono, é uma estratégia fundamental para mitigar os efeitos devastadores que ameaçam nosso planeta e, consequentemente, a saúde e o bem-estar das futuras gerações de seres humanos.

Reduzir a pegada de carbono é uma responsabilidade compartilhada que exige ações conscientes e sustentáveis. Ao adotar práticas sustentáveis, cada um de nós pode fazer a diferença na luta contra as mudanças climáticas e na proteção do nosso planeta para as gerações que estão por vir.