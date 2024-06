FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Diploma em um ano e meio: técnico SENAI oferece mais de 7 mil vagas em 22 cursos na Bahia

Com opção de conclusão a partir de 18 meses, qualificação tem mais de 1 mil bolsas disponíveis



Estúdio Correio

Victor Lahiri

Publicado em 26 de junho de 2024 às 06:00

Nicole Carvalho, aluna do curto técnico em Multimídia Foto: Laboratório Mutimídia_Senai Crédito: Laboratório Mutimídia_Senai

Na última década a explosão da popularidade das redes sociais criou um mercado com diversas oportunidades para quem sonha em trabalhar no campo da criatividade. Interessada desde os tempos de ensino médio pela área de publicidade e propaganda, a estudante Nicole Carvalho, 20 anos, descobriu através da internet a oferta de vagas para o curso técnico em Multimídia oferecido pelo SENAI e viu na qualificação a chance para dar os passos iniciais na carreira dos seus sonhos.

“Ainda na escola, eu já me interessava por trabalhar com criatividade e a publicidade e propaganda, era uma profissão do meu interesse. Por isso, quando soube a oferta do curso técnico em Multimídia, vi uma chance de ter um primeiro contato com a área”, afirma Nicole. “O curso acabou superando muito minhas expectativas, pois pude adquirir diversos conhecimentos de forma prática, que serão muito úteis para a minha carreira”, completa.

Ao longo da qualificação, a estudante relata que teve a chance de vivenciar uma série de experiências e desenvolver projetos, como a reformulação da logo do Museu Casa do Carnaval, oportunidade que, segundo ela, foi uma das mais marcantes. “Poder fazer todo o estudo através de visitas ao museu, conhecendo seu conteúdo e, ao final, apresentar a nova marca, foi uma experiência excepcional”, explica Nicole. “Todo o curso foi muito enriquecedor. Desenvolvi diversas habilidades técnicas, criativas e interpessoais que só fortaleceram em mim a ideia de seguir na área de marketing”, diz.

De acordo com a Superintendente Executiva do SENAI Bahia, Patrícia Evangelista, a instituição tem buscado criar cursos alinhados às demandas do mercado de trabalho e que tenham entre as principais vantagens, o acesso mais rápido e qualificado ao mercado de trabalho. “Em um ano e meio é possível concluir e sair diplomado para conseguir uma oportunidade de forma mais apropriada”, aponta.

"A opção do curso técnico tem sido uma importante solução para reduzir a taxa de desemprego, principalmente dos mais jovens, já que qualifica esses profissionais" Patrícia Evangelista Superintendente Executiva do SENAI Bahia

Segundo Patrícia, a opção dos cursos técnicos tem sido uma boa oportunidade para pessoas em diferentes momentos da carreira. “Esse tipo de qualificação serve tanto para dar um norte e ajudar o jovem que está concluindo o ensino médio a ingressar no mercado, como para o profissional que já tem experiência, mas quer ampliar suas competências, assim como as pessoas que estão em busca de uma transição de carreira”, explica.

Opções

Além do curso em Multimídia, o SENAI ainda oferece 21 outras opções de Habilitação Técnica: Administração, Automação Industrial, Biotecnologia, Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística, Manutenção Automotiva, Manutenção de Máquinas Industriais, Mecatrônica, Mecânica, Petroquímica, Planejamento e Controle da Produção, Programação de Jogos Digitais, Qualidade, Química, Redes de Computadores, Refrigeração e Climatização e Segurança do Trabalho.

O processo seletivo oferece bolsas de estudo para cursos presenciais e semipresenciais em 12 cidades. As inscrições podem ser feitas até 3 de julho. São 7.350 vagas, sendo 1.070 bolsas gratuitas para estudantes que tenham obtido 500 pontos ou mais no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ou 2023, que declararem baixa renda e atendam a outros requisitos previstos no edital do processo seletivo.

Os estudantes que não estiverem enquadrados nos requisitos para se candidatar às bolsas têm a opção da matrícula com desconto de 30% na primeira mensalidade até 3 de julho de 2024. O desconto vale tanto para os cursos presenciais como para os semipresenciais.