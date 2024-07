EMPREENDEDORISMO

Empresa baiana se destaca na produção de criações artísticas para campanhas e marcas

Fundada em 2020, Blueartes é a única convertedora da gigante 3M em Salvador



Victor Lahiri

Publicado em 4 de julho de 2024 às 11:12

Através de criações artísticas de impacto imediato pelo tamanho e estética, a população de Salvador tem sido convidada a refletir sobre temas de relevância social, bem como enxergar marcas sob novos olhares. Na Avenida Paralela, sentido Aeroporto, um robô gigante feito em sucata de veículos batidos chama a atenção sobre as alarmantes mortes no trânsito da cidade.

Nesta mesma região, durante o Festival de Verão 2024 no Parque de Exposições de Salvador, o público pôde se divertir com a “garrafa escorrega”: um mock-up – espécie de réplica – da tradicional garrafa da Coca-Cola, uma das patrocinadoras do evento, que realizava ação de ativação de marca.

Por trás das execuções desses projetos está a Blueartes, empresa com DNA soteropolitano, nascida em meio à pandemia da Covid-19, em 2020. Desde a fundação, tem se destacado pelo atendimento exclusivo ao cliente e maior proximidade para a resolução dos projetos. Com soluções de cenografia, projetos especiais e feitos sob medida, é a única convertedora da gigante 3M em Salvador – e a segunda no Nordeste. Em 2023, recebeu o certificado 3M™ MCS™, um programa de garantia que se baseia na combinação de elementos para a confecção de projetos gráficos, oferecendo a melhor e mais completa garantia do mercado.

Para Charles D’Ferraz, diretor comercial da Blueartes, um dos maiores desafios foi o projeto apresentado pela Coca-Cola. Era necessário um protótipo no formato de uma grande garrafa de refrigerante que permitisse às pessoas passar por dentro do objeto e interagir com a marca nesse momento de diversão e entretenimento. “Nos preocupamos em entregar ao cliente o que havia sido planejado sem a necessidade de alterar o projeto inicial, transformando as dificuldades em um grande laboratório criativo. Sempre somos muito fiéis às propostas que chegam. Essa é uma caraterística muito nossa. Nos orgulhamos de executar o que o cliente desejou”, afirma o executivo.

Entre as entregas de destaque realizadas pela Blueartes também estão a iniciativa “Salva a Pele”, idealizada pela Nivea Sun, produzida e instalada pela empresa na praia do Farol da Barra com uma estrutura semelhante a um ponto de vigilância de salva-vidas, posicionada na areia da praia com a intenção de alertar sobre a exposição excessiva ao sol durante o verão e a importância do uso do protetor solar.

Outros cases foram as cenografias executadas para diversas marcas durante o carnaval de Salvador, no Camarote Salvador, em Ondina, atendendo a clientes como a Petra (carrinhos de chope e bar), Avatim (quiosque-spa) e Bora Jogar (pórtico que dava acesso ao espaço gourmet).

Expertise

A Blueartes atua em todas as etapas de desenvolvimento do projeto: desde a idealização, passando pela produção e instalação, e garante a qualidade da entrega, de ponta a ponta. De acordo com D’Ferraz, a empresa é verticalizada, diferentemente do que ocorre na operação de seus principais concorrentes, que terceirizam grande parte das etapas. “Temos a capacidade de ser criativos em toda a cadeia de produção, atuando com um mix de produtos mais amplo”, afirma. Esse é um dos diferenciais que determina a escolha da empresa para a execução de propostas com alto grau de complexidade e resultados de grande impacto.

" Temos a capacidade de ser criativos em toda a cadeia de produção, atuando com um mix de produtos mais amplo" Charles D’Ferraz, diretor comercial da Blueartes

Um exemplo desse tipo de entrega são os projetos de mídia externa realizados para o MAC 60 Horas durante a inauguração do Museu de Arte Contemporânea da Bahia, em 2023. Um skate e uma claquete gigantes fizeram as vezes de dois outdoors em gigantografia, confeccionados com materiais como madeira, ferro e isopor, no tamanho e escala dos elementos que traduzem a essência da proposta do MAC de ser “um museu para mudar a sua ideia de museu”.

Outro projeto de impacto foi uma placa outdoor em formato de extintor de incêndio para alertar sobre a importância da manutenção desse tipo de ferramenta em estabelecimentos comerciais e residenciais, uma campanha do Governo da Bahia que gerou grande repercussão, comprovando mais uma vez a eficácia da proposta entregue pela Blueartes.