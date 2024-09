MATRÍCULAS ABERTAS

Esporte, cultura, arte, religiosidade, tecnologia e robótica são diferenciais dos Salesianos Bahia

Metodologia salesiana prioriza educação baseada em solidariedade, cooperação, respeito à diversidade e inclusão social

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 10:21

Valorização das tecnologias educacionais para desenvolvimento dos estudantes nos Salesianos Bahia. Crédito: Divulgação

A união entre esporte, artes, religiosidade, tecnologias educacionais e educação socioemocional forma um conjunto de atributos com os quais os Salesianos Bahia buscam preparar seus alunos para um futuro cada vez mais próximo e real. As atividades são desenvolvidas de acordo com cada faixa etária e sempre olhando para o aluno de forma global.

Os princípios da pedagogia salesiana, de acordo com Katharine Guimarães, psicóloga do Salesiano Dom Bosco, Salvador, têm como foco principal a educação integral da juventude. “A atenção voltada para o desenvolvimento dos valores morais e éticos é tão relevante quanto os aspectos pedagógicos, e nós educadores somos estimulados a pensar e agir criticamente como referências para as crianças e os jovens. A solidariedade, a cooperação, o respeito à diversidade e a inclusão social são valores que norteiam o processo de socialização dos nossos estudantes”, frisa.

Além dos investimentos nos esportes, nas artes e cultura, como teatro e música, e tecnologia e robótica, ela também destaca como diferencial da instituição a recém aquisição de um programa brasileiro, que é referência no desenvolvimento de habilidades socioemocionais e inteligência emocional. São oferecidas aulas semanais para os alunos e professores exclusivos da disciplina, sob cuidadosa supervisão das psicólogas da escola e treinamento e acompanhamento dos consultores pedagógicos do programa.

“Os Salesianos Bahia também são uma referência na assistência aos alunos com necessidades educativas especiais, com uma equipe composta por cinco pedagogos e dois psicopedagogos, exclusivos para a realização de atendimentos”, comenta.

Salesianos Bahia e a educação socioemocional apoiada no sistema preventivo de Dom Bosco. Crédito: Divulgação.

O que observar na hora da escolha

Tanto no ingresso na vida escolar quanto em casos de troca de escolas, há alguns aspectos importantes que os pais precisam levar em conta antes de matricular seus filhos. O projeto pedagógico é o ponto de partida e o que deve embasar a decisão, pois deve estar alinhado aos valores vivenciados pela família no processo de educação dos filhos, uma vez que essas são duas instituições sociais centrais para a formação dos sujeitos.

“As crianças e jovens passam muitas horas do dia na escola, portanto, precisa ser um espaço em que haja similaridade dos valores, costumes e hábitos entre a família e escola, ao considerarmos que a formação do ser é integral e não segmentada”, ressalta.

Outros pontos importantes são: ouvir a opinião da criança e buscar perceber quais as suas reações na visita ao espaço escolar; conversar com outras famílias buscando conhecer as experiências de quem já frequenta e a proximidade de casa, se possível, buscando qualidade de vida para a família, pois na rotina isso tende a pesar e trazer cansaço com o passar do tempo para todos.

Os Salesianos Bahia utilizam o esporte como ferramenta de educação. Crédito: Divulgação