Faculdade Zarns Salvador obtém nota máxima em Medicina

O curso de Medicina da instituição também foi avaliado com conceito máximo de excelência pelo MEC

Publicado em 4 de setembro de 2024 às 06:00

Equipe do curso de medicina da Zarns comemora a conquista do duplo cinco. Crédito: Divulgação

O curso de Medicina da Faculdade Zarns Salvador, parte do Grupo Clariens Educação, recebeu conceito máximo de excelência pelo Ministério da Educação (MEC). Com a nota 5, a faculdade agora ostenta conceito máximo nos dois principais índices de avaliação do Ministério, sendo o Conceito de Curso (CC) e o Conceito Institucional (CI).

Thiago Sayão, CEO do Grupo Clariens Educação, celebra a conquista destacando o trabalho realizado pela instituição. "O nosso compromisso maior é promover a educação médica e científica de excelência. Estes resultados das avaliações do Ministério da Educação demonstram que estamos no caminho certo. Estamos empenhados na formação responsável do médico com o saber técnico e princípios humanísticos e éticos”, destaca.

Para receber a nota, a instituição passou por um processo rigoroso de avaliação, onde foram analisados critérios fundamentais para formação médica de qualidade, como qualificação do corpo docente, satisfação dos alunos, responsabilidade social etc.

"O estudante Zarns vivencia uma formação completa, com metodologias eficazes e experiências práticas para que ele se torne verdadeiramente um médico de excelência" Carlos Alberto Ramos diretor da instituição

Campus da Zarns em Salvador. Crédito: Divulgação

Incentivo à pesquisa

Um dos diferenciais da instituição é o incentivo à pesquisa, que também recebeu nota máxima durante a avaliação do curso do MEC. Na Zarns, o estudante conta com o fomento a investigações científicas através do Instituto de Pesquisa Clínica e Translacional (IPCT), ligado à Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), que se destaca pela sua capacidade de integração de dados clínicos e laboratoriais dos pacientes atendidos na Clínica-escola da faculdade.

Além do IPCT, está presente também na Zarns o GPEDUCS - grupo de pesquisa focado na produção científica acerca da Educação Médica na perspectiva do docente e discente e o Grupo VasCor - focado em identificar, na população saudável, risco de envelhecimento vascular precoce.

"A Zarns preza pela manutenção do trinômio: ensino, pesquisa e extensão. De forma integrada, os nossos docentes e discentes têm a oportunidade de se desenvolverem do ponto de vista científico, já que aprendem pesquisando e baseando o trabalho em evidências científicas validadas pelas melhores práticas. Tudo isso faz com que eles consigam executar a assistência médica de forma mais segura e assertiva." André Nazar diretor de Operações Acadêmicas da Clariens

Zarns investe no incentivo à pesquisa. Crédito: Divulgação

CC e CI

O Ministério da Educação é responsável por regular todas as instâncias de ensino no país. Através da avaliação do órgão, é possível saber o nível da formação oferecida por determinada instituição. Em resumo, a nota CI – Conceito Institucional de uma faculdade é um indicador da qualidade da instituição em parâmetros gerais, já o CC – Conceito de Cursos, indica especificamente o nível do curso oferecido.

Com o duplo 5, a Faculdade Zarns Salvador se consolida como instituição de excelência e destaque no cenário do ensino da medicina no país.