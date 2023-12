Galeria no Pelourinho reúne mais de 2500 obras de artistas negros da Bahia

Proprietário da Art Brazil, o galerista Washington Sousa da Silva é curador e marchand de um acervo que conta com mais de 2.500 obras. Crédito: LEAWRY

No coração do Centro Histórico de Salvador, o Pelourinho representa para baianos e turistas um importante polo de comercialização dos mais variados exemplares da produção artística da Bahia. Nas galerias ou ao ar livre, quadros assinados por artistas plásticos de diversas partes do estado revelam uma cultura local através dos mais variados estilos, formatos e cores. Curador e marchand de um acervo que conta com mais de 2.500 obras, o proprietário da Art Brazil Galeria, Washington Sousa da Silva, se orgulha por ser um dos principais promotores das criações de artistas negros e indígenas de diversos locais da Bahia.

Nascido no bairro do Uruguai, na rua Jerônimo de Albuquerque, o galerista se mudou para o bairro da Liberdade aos quatro anos e, ainda na infância, demonstrou interesse pelas artes plásticas. Seu pai, Milton Cardoso da Silva, sonhava que o filho aprendesse seus passos na mecânica náutica. Já sua mãe, a doméstica Tânia Santos de Sousa, acreditava que o menino deveria se dedicar aos estudos. Washington mudou-se e viveu em Pirajá, indo depois para São Caetano, onde teve uma vivência muito próxima com pichadores e grafiteiros.

Neste período, trabalhava na informalidade como ambulante em diferentes zonas de Salvador, da periferia ao Pelourinho, local onde, em 2006 passou a morar. “Vendia redes e outros artigos pelas praias e bairros da cidade, quando tive a oportunidade de conhecer a artista plástica Amankai Neuken e comecei a comercializar seus trabalhos na lateral da antiga Faculdade de Medicina, no Pelourinho”, relembra Washington. “Foi ali que tive a possibilidade de expor as obras e conhecer outros artistas que vinham de diferentes locais de Salvador para vender suas artes para os transeuntes e galeristas do Centro Histórico”, diz.

Pelourinho

Conhecido mundialmente por suas cores, simbologia, história e africanidade, o Pelourinho representa um dos maiores polos artísticos do Brasil e é também referência no mercado de economia criativa. Com um variado leque de comércio voltado para produções que remetem a elementos característicos da cultura local, a região é procurada também por apreciadores, consumidores e colecionadores de artes plásticas.

Através do networking criado nas ruas da região, o ofício de Washington foi tomando forma. Por meio de um catálogo diversificado, iniciou a construção de um acervo que contava inicialmente com obras de arte naif e souvenir, pinturas com temáticas voltadas à cultura local, arquitetura expressada através do casario, baianas, capoeira, feitas pelos artistas Geovane Santos, Santiago e Francisco Silva.

“Em 2010 nasceu a Art Brazil Galeria, que seguiu a proposta de atuar como um espaço para dar visibilidade e democratizar o acesso a arte local, alimentar a cadeia produtiva e incentivar novos talentos. Hoje, o acervo conta com trabalhos de 65 diferentes artistas, estilos e técnicas variados, representando a diversidade e a africanidade”, diz. “Aqui contamos com obras pra todos os gostos e bolsos”, diz. Com cerca de 2.500 obras, um dos principais acervos de quadros produzidos no centro histórico, hoje encontra-se sob os cuidados de Washington.

Acervo

Entre os destaques do acervo estão obras em naif de Jó Silara, Wenilton Valverde, Gilson Santana, Pedro Sosmicate, também artes contemporâneas assinadas por Zaca Oliveira, Ricardo Miranda, além de outras do artista plástico Carlos Kahan, que participou duas vezes do Circuito de Moda e Arte Salvador Shopping entre 2014 e 2015 e selecionado e premiado no salão Bahia Marinhas nas edições 2009, 2010 e 2016. Kahan, com quem Washington desenvolve uma parceria desde 2008, tendo organizado duas exposições individuais no Solar das Artes, é o artista que pintou as portas mais instagramáveis do Pelourinho, localizadas na Rua Portas do Carmo.

A obra Kahan esteve presente na mostra “Identidades” que também contou com a curadoria de Washington, em exibição de julho a agosto do ano de 2023 no Museu Afro Brasileiro em homenagem aos artistas já falecidos Edmundo Simas, Reginaldo Bonfim e Gil Abelha, mestres das artes plásticas que atuaram no centro histórico entre os anos 80 até a última década. A exposição ainda contou com a participação de grandes nomes das artes plásticas, que também integram o acervo @artbrazilgaleria, como Enock Sacramento, Charles Sambral, Francisco Santos, Raimundo Santos Bida, Menelaw Sete, Leonel Mattos, Chico Vieira, Marcos Costa (Spray Cabuloso) e Anunciação.

Obras de Carlos Kahan, artista que pintou as famosas portas no Pelourinho, fazem parte do acervo . Crédito: LEAWRY

Além de artistas já consagrados, o acervo da @artbrazilgaleria conta com obras de nomes em ascensão, como Fernando Necko, que este ano teve sua obra selecionada no 64º Salão de Artes Visuais da Bahia e participou da exposição Mamafrica na Caixa Cultural; Niiny Santos, referência e destaque na cena do grafite soteropolitano e responsável por um dos murais produzidos na Cidade Baixa em homenagem à Santa Dulce, além de destaque no ‘I love Musas’, promovido pelo MAM; Lumumba, artista afro-indígena, autor de uma obra na Praça da Sé, em São Paulo, em homenagem a Tebas, arquiteto negro que comprou sua alforria; Dão Lobo; e também obras de Condinho, referência em arte naif no Pelourinho, além de Daniele Hagge, Maurício Freire, Devarnier Hembadoom, entre outros artistas.

No acervo da @artbrazilgaleria também podem ser encontradas obras de Oliver Dórea, destaque internacional no Cow Parade; Éder Muniz, que inúmeras vezes levou a arte de rua soteropolitana ao exterior; Carlos Ixlut; Ramsés Stencil; Manolo; Péricles Reis; Zumbi TPG, que são artistas de destaque do movimento e da cena do grafite soteropolitano com inúmeras intervenções artísticas e murais em Salvador e, também, em outras cidades. A lista conta ainda com produções dos artistas plásticos já falecidos Edmundo Simas, Gil Abelha, Reginaldo Bonfim, Marilton Rodrigues, Sá Cortez, Cholo, Carybé e Floriano Teixeira, entre outros nomes já consagrados.

Atualmente o acervo Art Brazil Galeria se divide em três espaços: dois no Pelourinho e um na Rua Direita do Santo Antônio, 26. Já o primeiro espaço onde o acervo está instalado desde 2016 fica Shopping do Pelô N13, no Edifício Bouzas, Terreiro de Jesus, próximo à Ladeira do Ferrão, esquina com o teatro Miguel Santana, em parceria com Big Axé, galerista em atividade desde a década de 80.