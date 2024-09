MATRÍCULAS ABERTAS

Gurilândia Schools inaugura unidade inovadora

Pensamento crítico, flexibilidade intelectual e capacidade de adaptação a diferentes contextos são competências essenciais em um mundo em constante mudança, impulsionado por inovações tecnológicas. E o esperado é que uma escola inovadora incentive tais aspectos no desenvolvimento de seus alunos, por isso, no momento da escolha, os pais devem estar atentos a esta questão.

A Land School Pituba será inaugurada em novembro e, a partir de fevereiro de 2025, receberá 1.200 alunos do 4º ao 9º ano do ensino fundamental. Com investimento de mais de R$ 100 milhões, a unidade conta com espaço de 1.200 m² e , além de localização privilegiada, oferecerá em sua infraestrutura: duas quadras poliesportivas, 32 salas de aula, playground, duas salas de música, piscina semi olímpica, duas salas de artes, três laboratórios, ginásio coberto, campo de futebol e amplas áreas de convivência.