Hospital Santa Izabel une tecnologia e humanização no primeiro Cancer Center da Bahia

Robô Cirúrgico realiza cirurgias complexas usando abordagens minimamente invasivas. Crédito: Divulgação Santa Casad

Na Bahia, em média, mais de 38 mil casos de câncer devem ser diagnosticados por ano, entre 2023 e 2025. Apesar dos números preocupantes apontados pela pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), o tratamento oncológico tem evoluído rapidamente permitindo antever um futuro no qual o câncer, mesmo que ainda não plenamente curado, será controlado com procedimentos e medicamentos. Cada vez mais próximo desta nova realidade o Hospital Santa Izabel (HSI) tem buscado investir continuamente em pesquisa, aprimoramento profissional e aperfeiçoamento tecnológico para mudar a forma como a doença é tratada.

A última novidade trazida pelo HSI é a implantação do primeiro Cancer Center da Bahia, uma unidade especializada que reúne todas as etapas do tratamento oncológico, partindo da prevenção, diagnóstico e tratamento, até a reabilitação. A estrutura inovadora é fruto da parceria com o Grupo Oncoclínicas, líder no Brasil e um dos mais renomados da América Latina no tratamento e pesquisa oncológica.

De acordo com o provedor da Santa Casa da Bahia, José Antônio Rodrigues Alves, todos os investimentos aportados para ampliar o conhecimento da equipe profissional em torno de exames mais sensíveis e facilitar o acesso rápido e seguro, da população, a tratamentos de precisão, apoio multidisciplinar e inovação tecnológica foram fundamentais para a consolidação do projeto. “Integralizar a assistência e toda a linha de diagnóstico aos cuidados é um desafio que já estamos vencendo. O nosso propósito é oferecer sempre o melhor tratamento”, diz.

Um outro aspecto de destaque do Cancer Center do HSI é a abordagem humanizada, que garante um acolhimento mais afetivo, com fluxos ágeis de atendimento e uma comunicação mais eficiente, envolvendo o apoio de equipe multiprofissional e concierges para agilizar procedimentos, diagnósticos e tratamentos, e propiciar uma maior confiança na relação médico-paciente. “Faz toda a diferença encontrar uma assistência atualizada e segura em um mesmo lugar, com estrutura e retaguarda de um hospital completo e devidamente preparado para acolher de forma individualizada”, afirma Clarissa Mathias, médica chefe do Serviço de Oncologia Oncoclínicas/HSI.

Lideranças da Santa Casa da Bahia e do Grupo Oncoclínicas. Crédito: Divulgação Santa Casa da Bahia

Tecnologia

Através do Programa de Navegação da Enfermagem, novidade que integra o pacote de inovações trazidas pelo Cancer Centre HSI, o acolhimento do paciente foi simplificado, deixando o itinerário do tratamento ainda mais integrado e, por consequência, reduzindo a necessidade de deslocamentos administrativos. A unidade também oferece a crioterapia, procedimento que evita a queda de cabelos durante o tratamento de quimioterapia. Toda a proposta apresentada pelo Santa Izabel tem gerado uma resposta muito positiva dos pacientes e familiares. “Durante o tratamento, busco acolher e orientar o paciente em todos os aspectos relativos à doença”, esclarece Aline Abdon Lima, enfermeira navegadora do Cancer Center.

Um importante avanço tecnológico que passa a permitir a realização de cirurgias complexas utilizando abordagens minimamente invasivas, é o robô cirúrgico Da Vinci X. O equipamento oferece diversos benefícios e facilidades tanto para a equipe médica, quanto para o paciente, sendo uma delas, o endoscópio, que pode ser fixado a qualquer um dos braços do robô, permitindo uma visualização em 3D de alta resolução da anatomia do paciente e possibilitando ao cirurgião fazer ressecções com muito mais segurança. Este salto tecnológico do Programa de Robótica marca também a despedida do primeiro robô da Bahia, que estreou em 2019 de forma pioneira no HSI, alcançando a expressiva marca de 1.810 cirurgias realizadas.