Independente do avanço das IA’s, inglês segue fundamental para avançar na carreira

Seja para o trabalho na área de tecnologia ou interessados em intercâmbio, idioma continua fundamental para conquistar oportunidades

Publicado em 9 de julho de 2024 às 06:00

ACBEU é referência no ensino de inglês e instituição certificada pelo Governo dos EUA na Bahia. Crédito: Foto: Divulgação

Embora o surgimento de novas tecnologias e o avanço das Inteligências Artificiais (IA’s) impulsionem o surgimento de novas carreiras e uma diminuição das fronteiras globais, algumas coisas permanecem iguais: uma delas é que todos precisam de inglês para se comunicar e interagir com outras pessoas – além de se destacar profissionalmente.

O inglês ainda é a língua mais falada no mundo – inclusive dos negócios, e seu domínio possibilita a conexão com diferentes países e culturas, e é especialmente central para pessoas que trabalham, ou pretendem trabalhar, com tecnologia. Isso acontece porque as grandes empresas de desenvolvimento e tecnologia estão localizadas fora do Brasil.

Nesse cenário, a comunicação entre desenvolvedores de diferentes países ainda passa majoritariamente pelo Inglês – seja para apresentar e discutir ideias, bem como negociar prazos e métodos de trabalho dentro do ambiente coorporativo. Além disso, os profissionais da área precisam também ter fluência para ler com maior facilidade as orientações técnicas usadas para o desenvolvimento de softwares. Atividade crucial na rotina de quem trabalha com programação, a leitura da documentação evita retrabalho e reduz o tempo de entrega do produto.

Para além desse contexto, a fluência é igualmente fundamental para, por exemplo, um jovem que faz intercâmbio – e precisa estudar e socializar em um contexto diferente, territorial e cultural – ou um aluno que vai cursar uma universidade estrangeira.

A Associação Cultural Brasil – Estados Unidos (ACBEU), referência no ensino de inglês e instituição certificada pelo Governo dos EUA na Bahia, é uma opção para estudantes com essas e outras tantas necessidades. A instituição está com as matrículas abertas para o curso de inglês (Educational Solutions) e as aulas terão início em 03 de agosto.

Aulas do curso de inglês (Educational Solutions) terão início em 03 de agosto. Crédito: Divulgação

Inglês moderno e eficaz

O curso de línguas da ACBEU é direcionado a crianças, adolescentes e adultos, além da capacitação voltada a formação de professores. Além de aulas 100% online e ao vivo, o estudante também tem a opção de aprender presencialmente nas unidades da Magalhães Neto, Alphaville e SENAI CIMATEC. Antes do início das aulas, são realizados os testes de nivelamento em ambiente virtual, para mensurar o nível de domínio da língua dos alunos.

O programa conta com um corpo docente experiente e capacitado, sempre alinhado às melhores práticas pedagógicas, proporcionando experiências educativas transformadoras com o reconhecimento de qualidade certificada pelo governo americano e um método de ensino moderno e eficaz.

Dessa forma, a ACBEU possui todos os predicados mencionados como relevantes por pais ouvidos em um levantamento realizado pela Educa Insight, empresa especializada no mercado de Educação, e que ouviu responsáveis que buscam uma escola de línguas para seus filhos. São eles: qualificação dos professores, variedade de recursos, metodologia de ensino, suporte ao aluno e comunicação com os pais.