Indiana Veículos conquista prêmio Diamante com suas três concessionárias e está entre as 5 melhores revendas Ford do Brasil

Indiana Iguatemi - 1ª Melhor Concessionária do Brasil . Crédito: Divulgação

A Ford Motor Company, pioneira na fabricação de automóveis, segue focada em elevados investimentos nas áreas de tecnologia e mecânica dos seus modelos para o ano de 2024. Desde que a montadora anunciou sua intensa ação de reposicionamento no Brasil, a Indiana Veículos se fortaleceu como aliada da Ford e ganhou o título de concessionária exclusiva nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana.

Indiana Lauro de Freitas - 2ª Melhor Concessionária do Brasil. Crédito: Divulgação

Por mais um ano, as concessionárias Ford Indiana entraram no Top 5 Nacional de melhor atendimento, processos e instalações. As unidades localizadas em Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana conquistaram os 1º, 2º e 5º lugares do Prêmio Diamante, respectivamente, dentre as 105 concessionárias da Rede Ford no Brasil. Esse resultado é fruto do DNA institucional e do grande trabalho de inserção do conceito “tratar o cliente como família”, já intrínseco na cultura do Grupo Indiana.

“Agradeço o empenho de todos os nossos colaboradores/funcionários e, especialmente, dos Gerentes de Vendas, dos de Pós-vendas e da nossa Equipe de Qualidade, que proporcionam atendimento de excelência aos clientes. O apoio inestimável da Ford e a confiança de nossos clientes sempre foram fundamentais para nossa busca contínua pela excelência. O meu mais sincero obrigado a todos por fazerem parte dessa história vencedora”, disse Alixandrino Rodrigues, gerente geral da Indiana Veículos.

Indiana Feira de Santana - 5ª Melhor Concessionária do Brasil. Crédito: divulgação

A Ford proporciona aos consumidores baianos veículos arrojados e alinhados com o futuro em nível Premium, produzidos nas suas mais modernas fábricas do mundo, como por exemplo a nova geração Ranger, já caracterizada como a melhor picape de seu segmento, e a F-150, a picape categoria grande mais vendida no mundo. Além desses grandes sucessos, a Ford Indiana também revende versões como o Bronco Sport, referência máxima do segmento de SUV’s nos Estados Unidos e a picape Maverick, fenômeno de vendas na América do Norte, além do Mustang na sua versão Mach1, que se consolidou como o esportivo mais vendido no Brasil em 2023.