MORAR

Lançamento da Contrix Empreendimentos oferece novo conceito de moradia na Praia de Buraquinho

Em localização estratégica, Enseada Praia de Buraquinho une experiência “pé na areia” com conveniências urbanas

Estúdio Correio

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 06:00

Fachada frontal Crédito: Quantica

A Contrix Empreendimentos inicia, ainda esse ano, as obras do Enseada Praia de Buraquinho, condomínio que segue o conceito contemporâneo de morar, unindo bem-estar e conveniências urbanas. Sua localização estratégica proporcionará a seus moradores a experiência do “pé na areia”, já que será construído a menos de 300 metros da praia, aliado a praticidade de ter no entorno serviços essenciais, como escolas, universidades, shoppings, hospitais, restaurantes, dentre outros. Todas essas características fazem do lançamento um diferencial na região.

Acesso guarita Crédito: Quantica

O Enseada Praia de Buraquinho possui apenas duas torres residenciais com 96 unidades no total e será construído em um terreno de 5.000 m². São apartamentos de 2 e 3 quartos, com plantas inteligentes, que priorizam o bem-estar, o conforto e estão alinhadas ao estilo de vida dos moradores que valorizam a proximidade com a praia, as belezas naturais e a possibilidade de desfrutar atividades ao ar livre como caminhadas, esportes e passeios a beira mar. Morar perto da praia proporciona uma qualidade de vida superior, com menos estresse e um ambiente mais saudável.

Área de lazer - piscina Crédito: Quantica

O condomínio oferece uma área de lazer completa, inspirada nos principais beach clubs do mundo. Em sua estrutura estão inclusos: varanda gourmet compartilhada, piscina, quiosque com churrasqueira, além de quadra, parque infantil, brinquedoteca, bicicletário, academia, pet place, espaço multiuso, salão de festas, guarderia, guarita com clausura e espaço delivery e vagas para visitantes completam a lista.

Praia de Buraquinho Crédito: AdobeStock

Novo momento

O lançamento do Enseada Praia de Buraquinho marca um novo momento da Contrix no mercado imobiliário baiano. Em seus oito anos de atuação, a empresa vem crescendo de forma consistente e tem no seu portfólio empreendimentos exclusivos, com foco na qualidade e projetos que respeitam o meio ambiente.

Fachada Crédito: Quantica

No comando da Contrix estão o arquiteto Ricardo Barros e o engenheiro civil Bruno Menezes, profissionais com amplo conhecimento no segmento. Barros formou-se pela Universidade Federal da Bahia e tem pós-graduação em Gestão de Projetos, possui mais de 18 anos de experiência na gestão da incorporação de mais de 7.800 unidades imobiliárias em empreendimentos residenciais e comerciais nos estados da Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Seu currículo traz também passagens pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (ADEMI), onde foi Diretor de Habitação.

Formado pela Universidade Federal da Bahia em 1998 e pós-graduado em Gerenciamento de Obras, Bruno tem experiência de mais de 20 anos na gestão, fiscalização e execução de obras residenciais, com mais de 6.300 unidades imobiliárias entregues, e comerciais de grande porte. Sempre liderando equipes multidisciplinares com habilidade e com histórico comprovado, além da expertise em implementar soluções inovadoras para otimizar processos e mitigar riscos em canteiros de obra.

Para o Enseada Praia de Buraquinho, a Contrix contou com a parceria da Capa Concepts, conduzida por Carlos Andrade, e da Quântica Design, comandada por Leonardo Miranda, empresas que assinam o conceito do produto. “O grande conhecimento que eles têm do mercado imobiliário e a expertise no posicionamento da marca e na criação de estratégias de marketing foram fundamentais para que o empreendimento alcançasse esse sucesso comercial”, destaca Ricardo Barros.

O escritório Santo Projeto, das arquitetas Giovanna Portela e Flávia Porto, foi responsável pela concepção das fachadas e da decoração das áreas comuns que refletem a identidade e o estilo do empreendimento, fazendo com que cada ambiente tivesse seus espaços otimizados e funcionais, além de conectar a estética ao conceito do Enseada Praia de Buraquinho.

“A Capa e a Quântica trabalharam com muita dedicação, junto com a equipe da Contrix, para podermos apresentar o melhor produto ao mercado e ficamos muito felizes com o resultado”, comenta Carlos Andrade, sócio-diretor da Capa Concepts, que tem mais de dez anos de experiência. A empresa trabalhou na concepção do Enseada Praia de Buraquinho desde o projeto arquitetônico até fachada, incluindo decoração, branding, local branding, produto e planta baixa.