Milhares de devotos são aguardados para encerramento da Trezena de Santa Dulce dos Pobres

Procissão com a imagem de Santa Dulce. Crédito: Otávio Santos/SECOM/PMS

Nesta sexta-feira (11), fiéis de Santa Dulce dos Pobres participaram de uma série de atividades que abriram o tríduo, período de três dias que encerra a trezena em sua homenagem. Já com um certo ar de saudade da festa litúrgica iniciada em 1º de agosto, os milhares de soteropolitanos e devotos de todo o país que vieram à capital baiana para celebrar a memória e a obra da primeira santa brasileira ainda terão dois dias para relembrar e comemorar seu legado.

Público prestigiou a programação. Crédito: Otávio Santos/SECOM/PMS

Na lista de atrações para a conclusão da trezena estão previstas as santas missas no Santuário Santa Dulce dos Pobres, a Vigília, a peregrinação da imagem da santa nos bairros da Capelinha e Alagados, a Procissão Luminosa e a aguardada Missa Campal, que será presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha, além dos shows do Padre Antônio Maria e do cantor Waldonys.

Missa no Santuário de Santa Dulce. Crédito: Ascom/Secult

Segundo o gestor do Complexo Santuário Santa Dulce dos Pobres, Márcio Didier, após o início da trezena em meio às chuvas do inverno soteropolitano, o calendário festivo prosseguiu com uma grande recepção por parte dos devotos e admiradores das obras do Anjo Bom da Bahia por todos os bairros da cidade, além da chegada de fiéis de outras partes do estado e do Brasil em caravanas.

“A Trezena foi muito aguardada e o resultado não poderia ser melhor, a imagem peregrina tem sido bem recebida nos bairros, as missas tem estado lotadas e temos tido uma grande demonstração de devoção das pessoas ao longo dos últimos dias”, conta. “Muita gente tem compartilhado vivências com Santa Dulce e fiéis que ainda não tinham conseguido visitar a cidade após a canonização estão podendo conhecer o santuário e as obras”, completa.

Márcio aponta que, desde o início dos festejos, o Santuário Santa Dulce dos Pobres recebeu a visita de milhares de pessoas que vieram a Salvador especialmente para prestar suas homenagens. São devotos vindos principalmente de cidades de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, além de moradores de várias partes do interior da Bahia. “Acreditamos que a trezena é um projeto que ainda tem muito a crescer. Famílias inteiras têm frequentado os eventos e a expectativa para o encerramento não poderia ser melhor”, diz.

O Santuário Santa Dulce dos Pobres recebeu a visita de milhares de pessoas. Crédito: Divulgação/Obras Sociais Irmã Dulce

Legado

O Frei Ícaro Rocha, reitor do Santuário Santa Dulce dos Pobres, aguarda uma grande participação popular nestes dias finais da trezena. “Desde o início, o principal intuito deste conjunto de eventos tem sido fomentar no coração das pessoas a vivência do que Santa Dulce pregou e viveu. O grande legado que ficará desses dias que passamos juntos é espiritual, viver, sentir e contribuir com as obras”, afirma. “Esperamos uma grande participação das pessoas nesse fim de semana. No sábado passaremos a noite em vigília e no domingo teremos a alvorada, a missa campal, a procissão e o encerramento, por isso queremos convidar todos a fazer parte desse momento de fé e devoção”, comenta.

Quem não conseguir participar presencialmente, poderá acompanhar a programação completa dos últimos dias de festa através do site www.irmadulce.org.br e pelas redes sociais: Instagram e Facebook (@obrasirmadulce e @santuariosantadulce) e YouTube (santuariosantadulcedospobres).

PROGRAMAÇÃO RELIGIOSA

Missa campal e shows do Padre Antonio Maria e Waldonys, domingo, na Praça Irmã Dulce (Largo de Roma)

15h: Show do Padre Antonio Maria

16h: Missa Campal, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha

18h: Procissão Luminosa (saída e chegada pelo Largo de Roma)

19h30: Show de encerramento com Waldonys

SANTAS MISSAS

Sábado, às 7h, 8h30, 12h e 17h (trezena e missa), no Santuário Santa Dulce dos Pobres (Avenida Bonfim)

Domingo, às 6h, 8h, 10h, 12h, 14h e 16h, no Santuário Santa Dulce dos Pobres (Avenida Bonfim)

VIGÍLIA DE SANTA DULCE

A partir de 22h do sábado até 6h do domingo, no Santuário Santa Dulce dos Pobres

IMAGEM PEREGRINA NOS BAIRROS

7h às 20h

Sábado: Capelinha

Domingo: Alagados (Pátio da Igreja de Alagados)

PROCISSÕES E CARREATA

Procissão Luminosa

domingo, às 18h

Saída: Praça Irmã Dulce, com trajeto pelo Caminho da Fé em direção à Igreja do Senhor do Bonfim

Chegada: Santuário Santa Dulce dos Pobres

PROGRAMAÇÃO CULTURAL E AÇÕES DE SAÚDE E CIDADANIA

Orquestra da Câmara de Salvador e Coral Ecumênico da Bahia, sábado, às 19h30, Praça Irmã Dulce (Largo de Roma)

Cine Santa Dulce: exibição do filme Irmã Dulce e documentários sobre o legado da santa, sábado e domingo, a partir das 14h30

Quermesse com barracas de lanches e artesanato, sábado e domingo, das 14h às 21h

Coreto Santa Dulce: Apresentação de bandas culturais e bandas católicas, sábado e domingo, a partir das 16h

Serviços jurídicos: Encaminhamento para emissão de documentos; operação limpa nome, entre outros serviços jurídicos, sábado e domingo, das 9h às 19h