Monte Tabor chega aos 50 anos ampliando acesso à saúde e educação na Bahia

Instituição é fruto de uma verdadeira história de fé

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 06:00

Laura Ziller, presidente do Monte Tabor

Cuidar, educar e transformar. Esse é o tripé de sustentação de uma das maiores instituições de prestação de serviços de saúde e educação da Bahia. Monte Tabor, o Centro Ítalo-Brasileiro de Promoção Sanitária, foi fundado há 50 anos pelo professor e sacerdote italiano D. Luigi Maria Verzé. Para cumprir a devoção do bem durante esse período, D. Luigi acertou em cheio ao escolher a Bahia, terra abençoada por todos os santos e com ampla vocação para espalhar amor ao próximo.

Alunos em sala de aula no Ludovica - Centro de Educação Profissional, em Pau da Lima

O começo disso tudo foi exatamente em 6 de agosto de 1974. A escolha do nome foi inspirada na Festa da Transfiguração do Senhor porque D. Luigi entendeu que ali era o lugar de conversão da medicina e do sofrimento. Então, construído com muito zelo e esmero, a instituição é fruto de uma verdadeira história de fé.

O Monte Tabor, uma associação sem fins lucrativos, de caráter beneficente e assistencial, já nasceu de portas abertas para as pessoas. Em 1980 foi inaugurado o Laboratório de Patologia Clínica e Toxicologia. Em 1985, além do Ambulatório, foi inaugurada a Igreja São Rafael, como atividade eclesial e social. Após isso vem o Hospital São Rafael (HSR), em 1990. Alguns anos depois o Monte Tabor construiu a Igreja São Judas Tadeu e também a Creche Amor ao Próximo, que fica no bairro de Nova Esperança, em Salvador.

Crianças aprendem a cozinhar na creche-escola Amor ao Próximo, no bairro de Nova Esperança

Desde o início até os dias atuais, a instituição mantém firme a sua missão: “Ide, Ensinai e Curai”. Para trilhar o lema e promover serviços de saúde e educação com credibilidade e qualidade, o Monte Tabor sempre investiu em novas ações, serviços e projetos. Em 2021, com a missão de prestar atendimento 100% gratuito em diversas especialidades de saúde, a instituição inaugurou o Luigi Verzé - Ambulatório Social, localizado no bairro de Pau da Lima, na capital baiana, e já contabiliza mais de 15 mil atendimentos.

D. Luigi Maria Verzé e Frei Benjamim, no município de Barra

Além do ambulatório, o Monte Tabor congrega também outras unidades de atendimento como o Benjamim - Centro de Tratamento de Úlceras e Doenças Venosas (CTDV), e o Ludovica - Centro de Educação Profissional, que fica no bairro de Pau da Lima, em Salvador, e oferece cursos profissionalizantes gratuitos à população em vulnerabilidade social. Além disso, as obras assistenciais do Monte Tabor promovem a ‘Missão Barra’, que leva assistência à saúde para oito comunidades que fazem parte do município de Barra, a 680 km da capital.

Centro de Tratamento de Úlceras e Doenças Venosas - Laser de alta potência

A caminhada de D. Luigi para a concretização e consolidação da instituição em terras baianas é extensa. Por isso, a fé do sacerdote, da Comunidade Sigilli e de todos os colaboradores e parceiros ao longo dos anos foi a grande responsável por essa trajetória singular.

“Tudo é possível a quem crê”: essa certeza é caminho para continuar escrevendo os próximos 50 anos de história dessa instituição que pauta as suas finalidades no exercício da medicina como promoção da vida, no respeito à dignidade humana, nos princípios éticos e na humanização das relações sociais.