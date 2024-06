LANÇAMENTO

Nova unidade de mineração da Galvani em Irecê tem investimento de R$ 340 milhões

Empreendimento, que vai gerar 900 empregos, fortalece a atuação da empresa na Bahia e tem a parceria da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)

Estúdio Correio

Publicado em 5 de junho de 2024 às 06:00

O evento de lançamento da pedra fundamental contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, secretários estaduais e dirigentes da Galvani, além de autoridades locais Crédito: Divulgação

A Galvani, empresa 100% brasileira com mais de 90 anos história, celebra um novo marco em sua trajetória com o lançamento da pedra fundamental de sua nova unidade de mineração em Irecê, Bahia. O empreendimento vai gerar 900 empregos diretos e indiretos, sendo 600 durante a fase de construção e 300 durante a operação. Conhecida por sua expertise na produção de fertilizantes fosfatados, a empresa está retomando as operações na região com um investimento de R$ 340 milhões em parceria com a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O evento de lançamento da pedra fundamental realizado em 24 de maio, teve a presença do governador Jerônimo Rodrigues, secretários estaduais e dirigentes da Galvani, além de autoridades locais.

A nova unidade de mineração da Galvani tem previsão de produzir anualmente 350 mil toneladas de concentrado fosfático que serão destinadas ao complexo industrial de Luís Eduardo Magalhães, a partir de 2026. Além disso, a empresa também produzirá 600 mil toneladas de calcário agrícola que será vendido para o mercado Matopiba - Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A Galvani é líder na produção e distribuição de fertilizantes na região do Matopiba.

Governador Jerônimo Rodrigues esteve presente no lançamento da pedra fundamental Crédito: Divulgação

Além dos benefícios econômicos, com uma estimativa de R$ 13 milhões em tributos por ano, o projeto trará impactos sociais importantes para a região. Durante sua operação, está previsto um aumento significativo na massa salarial da cidade, totalizando aproximadamente R$ 31 milhões por ano.

“O lançamento da pedra fundamental da nova unidade de mineração em Irecê é um passo importante para a Galvani na consolidação de sua posição como uma das principais empresas do setor de fertilizantes no Brasil. Este projeto não apenas reforça o compromisso da empresa com o desenvolvimento econômico e social das regiões onde atua, mas também evidencia seu papel fundamental na promoção da segurança alimentar do Brasil (ou nosso país)”, reforça Marcelo Silvestre, Diretor Presidente da Galvani.

O projeto em Irecê é um passo importante para a Galvani como uma das principais empresas do setor de fertilizantes no Brasil Crédito: Divulgação

A planta industrial de Irecê se destaca por suas inovações tecnológicas e seu compromisso com a sustentabilidade. Entre as principais inovações, destacam-se o processo inédito de calcinação de fosfato no Brasil, a ausência de barragens de rejeitos, o processo inovador de separação de cálcio e magnésio, além do baixo consumo de água, com 100% de recirculação, e o aproveitamento integral do minério, gerando zero rejeitos.

A Galvani reforça seu compromisso com a agenda ASG (Ambiental, Social e de Governança Corporativa), priorizando a segurança e o meio ambiente em todas as suas operações. Com uma cultura de compromisso com segurança reconhecida no setor, a empresa utiliza tecnologias de ponta que reduz o consumo de água no beneficiamento do fosfato, contribuindo para a conservação dos recursos hídricos da região.

Além do impacto econômico e ambiental positivo, a Galvani mantém um forte compromisso com a responsabilidade social corporativa. Nos últimos três anos, foram investidos cerca de R$ 5 milhões em projetos sociais no estado da Bahia, demonstrando o comprometimento da empresa com o bem-estar das pessoas e a preservação do meio ambiente.