PROFISSÃO

"Precisamos ocupar os espaços com toda a potência que temos"

Confira a entrevista com a diretora executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário, Marcela De Masi



Estúdio Correio

Gabriela Cruz

Publicado em 1 de julho de 2024 às 06:00

Diretora executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário, Marcela De Masi lidera uma das marcas mais emblemáticas e inclusivas do mercado de beleza brasileiro Crédito: Rodolfo Buhrer

Diretora executiva de Branding e Comunicação do Grupo Boticário, Marcela De Masi lidera uma das marcas mais emblemáticas e inclusivas do mercado de beleza brasileiro, a Vult. Com um portfólio diversificado e estratégias inovadoras, a empresa tem se destacado por democratizar a beleza, promovendo produtos de alta qualidade a preços acessíveis e abraçando a diversidade e inclusão. Em uma entrevista recente, a executiva compartilhou suas percepções sobre as mudanças no consumo de produtos de beleza, a adaptação da Vult às novas demandas do mercado e as estratégias que têm impulsionado o sucesso da marca.

Estúdio Correio: Quais as principais mudanças no consumo de produtos de beleza ao longo da última década?

Marcela De Masi: O mercado da beleza está em constante evolução, movendo-se em uma velocidade impressionante, das passarelas às redes sociais. Mais do que nunca, pessoas comuns estão gerando tendências. Como marca de beleza, acompanhamos de perto essas novidades e o impacto dessas mudanças no comportamento, preferências e autoestima dos consumidores. Notamos um consumidor mais consciente e criterioso, buscando praticidade, produtos multifuncionais, sustentáveis e cruelty-free. A Vult tem impulsionado mudanças significativas através de colaborações com influenciadores e inovação em produtos que tornam a rotina de beleza mais simples e eficiente. As redes sociais são um ecossistema dinâmico onde as tendências emergem e se disseminam rapidamente. Parcerias colaborativas têm sido cruciais para amplificar nossa presença digital e conectar a Vult com o Brasil real.

Pergunta: Nos últimos anos, muito se falou sobre diversidade. Como a Vult se adequou a essa mudança e qual foi a resposta do público?

Marcela De Masi: A diversidade é um dos pilares do Grupo Boticário e faz parte do nosso DNA. A Vult fortalece esse compromisso com o propósito de democratizar a beleza, oferecendo produtos que atendem às mais diversas especificidades da mulher brasileira. Nosso compromisso com a inclusão é evidente em iniciativas como o projeto 220 Vults, que capacita mulheres para o universo da beleza com foco em equidade de gênero. Outras ações, como o movimento #RespeitaMeuCapelo e o projeto Isso É Mais Que um Batom, reforçam nosso compromisso em criar um mundo mais seguro e equânime. Essas iniciativas refletem nosso compromisso com a excelência, relevância e inclusão no mercado da beleza. A resposta do público tem sido muito positiva, pois buscamos trazer a realidade das nossas consumidoras para o dia a dia da marca, contribuindo para a quebra de estereótipos que já não cabem mais na nossa sociedade.

Pergunta: Ao longo de sua trajetória no Grupo Boticário, você acumulou diversas experiências. Qual a importância de dar protagonismo e voz ao público no processo de construção de uma campanha?

Marcela De Masi: A escuta ativa da nossa comunidade é fundamental para Vult e toda a companhia. Nossas consumidoras são engajadas e ativas, e capturar o interesse delas é parte essencial do nosso trabalho. Cocriar e valorizar as ideias e feedbacks dos consumidores deve ser uma ação constante. A comunicação e o relacionamento com o público são construções contínuas. Quando uma marca se mostra interessada e reage ao que o consumidor traz e pede, ela ganha muito mais valor ao longo do tempo. A Comunidade Beleza Livre é um exemplo disso, sendo a primeira no mercado de beleza a dar protagonismo de co-desenvolvimento para um público diverso.

Pergunta: As redes sociais potencializaram o consumo de produtos. Como a Vult se posiciona nesse universo?

Marcela De Masi: Nossas redes sociais são uma extensão dos nossos valores, conectando diretamente com as mulheres brasileiras. Temos uma comunidade extremamente engajada e estamos sempre buscando maneiras de nos conectar ainda mais com ela. Estamos expandindo nossa presença no TikTok e colaborando com influenciadores que compartilham nossos valores. Essas parcerias nos permitem alcançar novos públicos e criar um diálogo autêntico com nossa comunidade. Além disso, o Grupo Boticário oferece programas como o CRIA, que capacita mulheres na criação de conteúdo para redes sociais, ampliando nosso impacto positivo.

Pergunta: A Vult possui produtos que caíram no gosto do público. Cite alguns e nos conte qual foi a estratégia para conquistar os clientes.

Marcela De Masi: A Vult é reconhecida por atrelar tendências e tecnologias ao custo-benefício, democratizando o acesso à beleza. O Pó Compacto Tradicional Matte é um exemplo de sucesso, sendo o mais vendido no país em farmácias e perfumarias. Este ano, o pó ganhou uma nova embalagem mais sustentável. Outro sucesso é o batom do projeto Isso É Mais Que um Batom, com vendas revertidas para a ONG Turma do Bem. A linha Nano HD, com itens como base, primer e corretivo, e a linha Extreme de máscaras de cílios são outros destaques. Nosso compromisso é oferecer produtos de alta qualidade que entendem e representam a diversidade das mulheres brasileiras.

Pergunta: Quais os planos da marca para os próximos meses? Conta pra gente o que os consumidores podem esperar da Vult este ano.

Marcela De Masi: Desde que a Vult entrou para o Grupo Boticário, traçamos um forte plano de expansão, não só aumentando pontos de venda, mas também expandindo nosso portfólio. Este ano, entramos nas categorias de Corpo e Cabelos, oferecendo produtos de alta qualidade a preços acessíveis. Para os próximos meses, queremos continuar consolidando a Vult como marca multicategoria e especialista no cuidado e na beleza da brasileira, mantendo nosso DNA de inovação.

Pergunta: Como sua jornada pessoal pode servir de incentivo para outras mulheres se inspirarem?