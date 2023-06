Programa da Rede D'Or investe em hospitais mais seguros para os pacientes

Hospital Nossa Senhora a das Neves é reconhecido como um centro de transplantes de fígado, rim, coração e medula óssea. Crédito: divulgação

Ao longo dos seus 25 anos de história, a Rede D’Or se tornou a empresa que mais investe na construção, aquisição e ampliação de hospitais e leitos privados no país. Atualmente com 70 hospitais próprios e 3 sob administração, o grupo criou o maior Programa de Qualidade Técnica para instituições privadas de saúde do país, com o objetivo de oferecer o mesmo padrão de segurança em todos as suas unidades.

Rede D'Or. Crédito: Arte: Estúdio Correio

Através do Programa, o aprimoramento da qualidade dos hospitais que foram adquiridos pelo grupo é acelerado e em pouco tempo, eles atingem padrões de qualidade comparáveis aos principais hospitais do país.

Os resultados, segundo a Rede D’Or, vão além dos indicadores de qualidade, incluindo também a avaliação e certificação desses hospitais por instituições independentes, como as metodologias da Joint Commission International (JCI), QMentum, NIAHO e Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Rede D'or. Crédito: Arte: Estúdio Correio

Além do reconhecimento em premiações como o World’s Best Hospitals, concedido pela revista norte-americana Newsweek, e pelo programa UTIs Brasileiras com o selo UTI Top Performer, oferecido pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (Amib) e pela Epimed Solutions

Hospital Aviccena, em São Paulo foi avaliado e certificado com Excelência pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). . Crédito: divulgação

Qualidade em escala

Ao passar pelo processo de aquisição da Rede D’Or, as unidades hospitalares são submetidas a uma série de ajustes como Programa de Qualidade Técnica. O primeiro passo é fazer o mapeamento completo de processos, riscos e indicadores. São avaliados, por exemplo, a estrutura física do hospital, as características da equipe assistencial, as necessidades dos pacientes daquele local, entre outros.

Quando são identificadas necessidades de melhorias, a equipe de Qualidade Corporativa e os líderes médicos e de enfermagem conduzem um plano de ação que envolve toda a equipe do hospital. “Fazemos um acompanhamento constante dos hospitais com auditorias e visitas técnicas”, explica Helidea Lima, diretora de Qualidade Corporativa da Rede D’Or.

O grande número de hospitais, porém, demanda que a Rede D’Or se organize através de uma espécie de inteligência coletiva, compartilhando as práticas de sucesso de um hospital com as demais unidades da rede, acelerando as melhorias em cada uma e passando a integrar o Manual de Práticas Assistenciais da Rede D’Or, escrito com a colaboração de profissionais do Brasil inteiro.

O acompanhamento destes indicadores por parte da Rede D’Or também tem servido para alimentar uma base de dados nacional, que monitora 24 indicadores para pacientes adultos e 26 indicadores para a linha materno-infantil. Os resultados são comparados com bases de dados públicos, como a da Associação Nacional dos Hospitais Privados (Anahp), que reúne os principais hospitais privados do país. Outra é fornecida pela Amib e Epimed, que monitoram a performance de UTIs.

No resultado do ano passado, do total de UTIs analisadas, 9% fazem parte da rede. Já as premiadas com o selo Top Performer, a mais completa das certificações, tem 1 em cada 3 representadas por hospitais Rede D'Or.

Hospital São Carlos, em Fortaleza conquistou duas acreditações ONA no período de 1 ano e 7 meses. Crédito: divulgação

Resultados nacionais

Em 2021, a Rede D’Or adquiriu o Hospital Nossa Senhora das Neves (HNSN), em João Pessoa. Uma unidade de alta complexidade, o HNSN é reconhecido como um centro de transplantes de fígado, rim, coração e medula óssea. Já no ano seguinte à aquisição, o hospital paraibano conquistou a acreditação JCI, que reconhece os melhores hospitais do mundo. Entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023, o índice de cumprimento de metas dos indicadores do hospital passou de 31% para 94%.

por Paulo Gottardo, coordenador Médico da UTI Adulto no HNSN "Nossos números mostram que, além de estarmos salvando mais vidas, fazemos isso em um tempo adequado e com a melhor gestão financeira"

Outro exemplo de melhoria é o Hospital Aviccena, em São Paulo, adquirido em 2019. A estrutura física da unidade não atendia à legislação, e precisou ser readequada, recebendo uma nova ala de Terapia Intensiva, e a reforma total do Centro Cirúrgico. Com essas medidas, somadas a investimentos em tecnologia e ajustes nos processos, o hospital recebeu duas acreditações em dois anos e meio. Hoje, é avaliado e certificado com Excelência pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Para Flávio Sakae, esta conquista foi fruto dos investimentos e da capacidade da alta gestão, que engajou toda a equipe a aplicar o modelo Rede D’Or de qualidade. “Essa sinergia foi o que permitiu a conquista de metas ousadas em tão pouco tempo”, considera Sakae.

Uma unidade que também conquistou duas acreditações ONA, dessa vez no período de 1 ano e 7 meses, foi o Hospital São Carlos, em Fortaleza, Acreditado Pleno e tem o selo de UTI Top Performer, concedido apenas às melhores Unidades de Terapia Intensiva do Brasil. O Hospital São Carlos é um dos maiores centros privados de transplante hepático do Brasil. Comparando dados de 2021 e 2022, em um total de 20 indicadores de qualidade técnica avaliados, obteve melhoria em 13 indicadores (65%).

por Wilson Meireles, diretor Médico "Nossos protocolos existiam, mas eram monitorados de forma isolada. Com a integração à Rede D’Or e a chegada de gestores para acompanhar cada unidade de negócio e traçar um plano de ação, evoluímos com muita agilidade para a conquista da primeira certificação"

Com o crescimento constante, orgânico e por aquisição, a Rede D’Or segue com o desafio de manter o alto padrão de assistência e oferecer o melhor cuidado, independentemente da localização geográfica. “Essa é nossa meta, é o nosso orgulho. Temos um modelo de gestão que prevê o resultado financeiro a partir de uma qualidade assistencial de excelência, percebida pelo paciente, que está no centro do cuidado”, conclui Helidea.